L’edifici de l’antic Círcol Republicà Federal serà un nou Espai de Memòria de Sabadell

Sabadell tindrà un nou Espai de Memòria, l’edifici de l’antic Círcol Republicà Federal, situat al carrer de Narcís Giralt, 40 (Centre). L’Ajuntament ho ha anunciat aquest dijous en un comunicat, i la senyalització de l’immoble es farà en un acte obert a la ciutadania aquest diumenge, 24 de setembre, a partir de les 12 h.

Aquesta senyalització permetrà conèixer la història d’aquest edifici, actual seu de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). Tanmateix, l’immoble és propietat de la UAB. Es tracta d’un edifici històric, inaugurat el 1888 pel president de la Primera Reública, Francesc Pi i Margall. Per allà hi van passar personatges rellevants de l’esquerra catalana com Francesc Pi i Margall, Francesc Layret o Lluís Companys.

El Museu d’Història també l’ha incorporat a la visita de l’itinerari sobre la Segona República (1931-1939) dins el programa Ciutat i Escola del curs que acaba de començar.

Recentment s’ha descobert l’espai de memòria de Cipriano Martos, a la Plana del Pintor; i mesos enrere es va instal·lar el de Francesc Macià, al carrer de Gràcia (Centre), i un altre a l’escola d’adults de Can Rull. Properament es preveu instal·lar-ne una a l’antiga comissaria de la Policia Nacional, a la Rambla cantonada Sant Pere.