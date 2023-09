Més actuacions a Sabadell. La Policia Municipal ha evitat prop d’un centenar d’ocupacions entre el gener i l’agost d’aquest any. La xifra contempla tant ocupacions en calent -quan algú acaba d’accedir a un habitatge-, com temptatives -considerades quan s’està intentant entrar a l’immoble-.

El consistori exposa que la xifra mostra l’increment de les actuacions policials impulsades en l’àmbit municipal els darrers anys per evitar ocupacions conflictives a la ciutat, així com els problemes de convivència i incivisme que se’n deriven. En aquest sentit, per exemple, l’any 2016 es van evitar 23 ocupacions i, l’any següent, 16. L’any 2020, la xifra va pujar fins a les 43 i l’any 2021, arriba a les 42.

En el mandat anterior (2019-2023), el Govern local va comptabilitzar unes 220 ocupacions evitades per les 63 entre juny del 2015 i el juny del 2019, segons dades del consistori. Durant l’any passat i fins a l’agost d’aquest 2023, s’han registrat 75 temptatives d’ocupació, davant les quals la Policia Municipal també ha actuat. Cal tenir en compte que abans no es tenien dades de temptatives, qüestió que fa augmentar el balanç total d’actuacions.

El Govern municipal apunta que l’acció del cos local s’ha reflectit en la incidència de les ocupacions a la ciutat. Segons dades facilitades per l’Ajuntament, si el mandat 2015-2019 els habitatges ocupats a Sabadell van pujar un 73%, entre 2019 i 2023 aquest augment ha estat d’un 9,9%. De fet, l’any 2022, l’increment d’habitatges ocupats va ser d’un 1,7% respecte a l’any anterior. Entre gener i juny del 2023, aquesta xifra és d’una quinzena d’habitatges.

Tot un conjunt de mesures

Davant les ocupacions conflictives, i a més de l’actuació policial, l’Ajuntament ha comprat el primer bloc de pisos amb aquest tipus d’ocupacions per promoure el desallotjament en els casos que procedeixi i destinar els habitatges al lloguer o a l’emergència social.

A més, es treballa amb Fiscalia i amb la judicatura per potenciar la coordinació i facilitar les intervencions, sempre d’acord amb el marc legal.

Així mateix, i en el marc de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, s’han reclamat mesures contundents a les administracions superiors, els canvis legals necessaris i més suport als municipis en la lluita contra les ocupacions conflictives.

El ple del mes de gener va posar sobre la taula la voluntat de reclamar més eines jurídiques perquè ajuntaments i comunitats de veïns puguin donar resposta a les ocupacions conflictives i delinqüencials. Així va quedar aprovat a partir d’una moció presentada per Junts per Sabadell.