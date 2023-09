És divertit jugar a encertar a quin espectacle faranduler pertany cadascun dels vestits que hi ha exposats: “això és de La Bella i la Bèstia” i “aquest, de Ratatouille!”. La Joventut de la Faràndula ha buidat el seu armari per exhibir temporalment els seus vestuaris més espectaculars al Casal Pere Quart, a la Rambla. Un emotiu recorregut a través de les obres que des de fa anys han anat passant per l’escenari faranduler; i que els més fans de les produccions de la Joventut de la Faràndula sabran reconèixer ràpidament. Els visitants poden connectar i participar de l’imaginari de l’entitat emprovant-se alguns dels vestuaris o participant en un concurs amb el seu telèfon mòbil.

Aquesta exposició és la primera cita del nou curs 2023-2024 de l’entitat, que commemora els 75 anys que va celebrar recentment. Podrà veure’s fins al dia 30 de setembre en els horaris habituals del Casal Pere Quart.

Galeria fotogràfica: Aina Torres