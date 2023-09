El Sabadell vol tornar a exercir el paper d”anti-líder’ a Tarragona

Refer-se del cop contra el SD Logroñés. Aquest és l’objectiu del Sabadell aquest diumenge (19.30 h) al Nou Estadi Costa Daurada davant el Gimnàstic, on pretén tornar a exercir el paper d’anti-líder, com ja fa fer al Toralin. Curiosament, a Ponferrada eren les festes de la ciutat i ara es repetix la història a Tarragona amb la celebració de Santa Tecla, la patrona.

Abans del partit s’ha organitzat una Truitada popular en l’entorn de l’Estadi en un ambient d’eufòria per part de l’afició grana després de veure l’equip enfilat al primer lloc de la taula, en solitari, amb 10 punts. “Penso que és un escenari perfecte per girar la truita, fer un bon partit i treure pit”, responia Miki Lladó, qui té bones sensacions i veu la plantilla “responsabilitzada i amb moltes ganes de fer un bon partit. El ‘4 de 12’ no és l’inici que desitjàvem. No vull parlar d’incomoditat, però és una posició que no esperàvem i jo confio en la gran predisposició que mostren els jugadors per reforçar les coses que fan bé i millorar en altres aspectes”.

El tècnic santcugatenc admet, davant les crítiques que han aparegut després de l’1-2 contra el SD Logroñés, que “això és normal perquè el Sabadell sempre és un club gran, històric, més de Segona Divisió… Venim d’una temporada anterior de mínims, de molt de patiment, i aquest any, amb una mica més de múscul financer, és lògic il·lusionar-se i pensar en altres objectius. Jo intento aïllar-me de tot això i només demano paciència i perseverança perquè la lliga són 38 jornades i estic segur que millorarem moltíssim”.

Ara, només vol pensar en el Nàstic. “Ha demostrat ser un equip molt competitiu, que pressiona fort a dalt i defensa molt bé la seva àrea. Per això va líder. Seria important recuperar la porteria a zero, una cosa que no fem des de fa temps. Defensa de cinc? Encara no ho sé, anirà en funció del rival”.

S’espera la presència de gairebé tres-cents aficionats sabadellencs a l’estadi grana. “L’any passat ja feia goig la part superior de la lateral i ara estic segur que tindrem de nou el seu suport impagable. És un punt més per sortir al màxim i poder oferir-los els tres punts, s’ho mereixen”.

Recaiguda de Raúl Baena

La reaparició de Raúl Baena haurà d’esperar unes setmanes. El migcampista malagueny ha recaigut de la lesió muscular al bíceps femoral en l’entrenament d’aquest divendres que li ha impedit debutar aquesta temporada i estava destrossat anímicament. “Per desgràcia hem fet deu passes enrere. Ara, està malament, però demà ja ho veurà amb millor ànim. Cal paciència i recuperar-se. Ja li arribarà el moment”, ha comentat Miki Lladó. En canvi, recupera Toni Herrero, ja superat el procés febril que el va deixar fora la jornada anterior, i probablement la pròxima setmana també tindrà a disposició el davanter Guillem Naranjo.

Quatre gols, 10 punts

Després de la irregular temporada passada, el club va continuar confiant en el tècnic de la casa, Daniel Vidal (31 anys), per tornar a lluitar per l’ascens. La renovació ha estat notable a la plantilla i l’inici, gairebé impecable. La solidesa és el gran argument del Nàstic: 4 gols li han donat 10 punts. Això és possible gràcies a la seva consistència: només ha encaixat un gol, en el minut 2 de la primera jornada i ara ja en suma 358 -més els afegits- sense rebre’n cap.

En el capítol d’exarlequinats, trobem a l’inoblidable heroi d’Ipurúa, Marc Fernàndez, i Mario Rodríguez, qui va ser un dels fitxatges de la temporada 17/18 procedent del filial del Real Madrid. Va passar amb més pena que glòria i al Nàstic, fins ara, el seu protagonisme és mínim.

Al Nou Estadi Costa Daurada, el conjunt grana ha sumat els 6 punts possibles amb un doble 1-0 davant el Tarazona i Barcelona At., en aquest últim cas amb un gol a l’últim minut, circumstància que va repetir la passada jornada al camp de La Pinilla contra el Teruel. Una dada més: 3 dels seus 4 gols han estat rematades de cap.

L’àrbitre del partit és col·legiat d’origen romanès adscrit al Comitè valencià, Claudiu Muresan Muresan, que la passada temporada va xiular el Sabadell-Barcelona At. (1-2, gol de David Astals) a la Nova Creu Alta.