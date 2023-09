La implementació dels peatges a les autopistes, en terreny incert

La implementació dels peatges a la xarxa viària continua envoltada d’incertesa. Aquest divendres, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha explicat que l’acord amb la Comissió Europea sobre l’addenda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per no aplicar el pagament per ús a autopistes i autovies encara no està tancat tot i que s’ha mostrat “optimista”.

En una atenció als mitjans de comunicació abans de l’inici de la reunió informal de ministres de Transports que se celebra al recinte de l’Hospital de Sant Pau, Sánchez ha explicat que s’estan estudiant altres alternatives perquè s’utilitzin altres mitjans de transports, com per exemple bonificacions en els cànons per a l’ús d’autopistes ferroviàries.

La mesura afectaria algunes de les principals vies que connecten el Vallès amb la resta de Catalunya, com ara l’AP-7. La carretera va aixecar barreres el passat setembre del 2021, més de mig segle després. Un fet que va provocar que augmentessin les retencions en alguns trams.

Alternatives plantejades

Sánchez ha considerat que quan es va proposar el pagament per ús es va fer en circumstàncies diferents a les actuals i que la seva aplicació podria representar un “doble gravamen”. Concretament, la ministra ha recordat que la primavera passada es va aprovar la directiva que establia que a partir del 2027 s’establiran en tota la UE uns istema de comptabilitat d’emissions.

Segons Sánchez, les alternatives al pagament per ús que el govern espanyol està plantejant a l’executiu comunituari estan sent rebudes “satisfactòriament” per govern europeu.

Dubtes a Territori

Dijous, la consellera de Territori, Ester Capella, va sortir al pas d’aquesta qüestió, reclamant al Govern espanyol que expliqui “com farà el manteniment” de les autopistes sense els peatges si la Comissió Europea acaba suprimint aquesta exigència que va fer a l’Estat. Segons va dir, a hores d’ara “ja hi ha problemes” de manteniment en vies que són titularitat de l’Estat.

En una entrevista al Cafè d’Idees de RTVE, Capella va retreure que el govern espanyol faci una petició d’aquesta mena quan no hi ha alternatives per tren per alleugerir el trànsit de camions amb infraestructures com el corredor del mediterrani pendents des de fa anys. “Anem molt tard. Està molt bé pensant en processos electorals però les misses han de sortir d’algun lloc”, va lamentar.

Més tard, en una visita d’obres a Martorell, la consellera va afirmar que mantenir les autopistes sense peatges va “en el sentit contrari dels temps” i va remarcar que “no és la manera d’assolir els reptes de l’emergència climàtica”.