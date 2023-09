Què passa entre llums i llums de Nadal?

El govern de Farrés va presentar un agosarat programa els primers 100 dies tenint en previsió quins temes tenia ja apuntats per arribar a ple (que no vol dir en cap cas que estiguin fets!). Passem revista, però no només de la seva agenda, sinó d’allò que hauria d’haver estat resolt en més de quatre anys de govern.

En l’àmbit climàtic el govern s’ha compromès diverses vegades amb els refugis climàtics, però no trobem més que propaganda. El passat mes de febrer el PSC titllava la moció de la Crida de redundant a la feina que ja estaven fent ells i ens trobem que acaba un estiu de temperatures rècord, on l’acció immediata és essencial, on no s’ha fet res més que mesures cosmètiques com posar 4 fonts. I encara més greu cal destacar les ombres a patis de casals d’estiu que tot i els anuncis previs a la campanya electoral no han arribat fins que s’ha iniciat el curs escolar, recordem, només a 6 de les 11 promeses inicialment. Aquesta manca d’avanç en compromisos ja presos ens dona peu a qüestionar la priorització de les tasques d’aquest govern especialment en assumptes ambientals que tenen un impacte directe en el benestar de la gent de Sabadell.

La planificació del riu Ripoll ha ignorat completament les preocupacions de les veus ecologistes i com ja hem posat de manifest menysprea els efectes de gènere i de desigualtat en la ciutadania. Les seves propostes d’increment de la infraestructura empresarial al riu, l’oci nocturn, la piscina d’onades o el mateix 4t cinturó només ens mostra que no tenen cap voluntat d’apropar l’entorn fràgil del riu i la natura a la ciutadania sinó d’explotar-lo econòmicament amb una planificació gens sostenible.

La compra del museu del gas és una promesa en tràmit. Estava previst com una contrapartida que havia de restar oberta precisament perquè era el condicionant de l’operació urbanística a la qual estava lligat. I el que trobem és un tancament sobtat pocs anys després i una venda final al mateix ajuntament. Abans de promeses electorals hauria estat absolutament necessari aclarir la situació i encara està per veure la magnitud del despropòsit.

Fa anys que prometen pisos a Sabadell, però, el que està clar és que fins ara els únics executats són aquells que vam deixar preparats al mandat on la Crida vam tenir les responsabilitats d’habitatge. Quatre anys, segons ens han repetit en continu, donen per molt, però sembla que a ells només els ha donat per anuncis i recreacions digitals.

Pel que fa als entorns escolars, les pintades a terra són una solució superficial per a un problema més profund. El govern hauria d’estar implementant polítiques transformadores en aquest àmbit, com s’estan duent a terme a totes les grans ciutats, no simplement fent petits canvis estètics per l’acontentament de mínims. L’objectiu dels projectes dels camins escolars és garantir un espai verd, segur, accessible i saludable, i això, unes simples pintures no ho aconsegueixen. El projecte del Pau Casals, ja ideat en el nostre mandat, n’és prova del que realment necessiten les escoles.

En resum, el govern de Farrés ha demostrat una falta d’acció significativa en qüestions crítiques. La seva gestió fins ara ha estat decebedora i la ciutadania mereix un govern que transformi per millorar la qualitat de vida a Sabadell. Les paraules buides i les promeses incomplertes no poden sostenir-se només amb els llums de Nadal.