Miki Lladó: “Davant el Sestao trencarem la dinàmica negativa i sumarem els tres punts, segur”

L’inexplicable derrota al camp del líder Gimnàstic (2-0) de diumenge passat, conseqüència de dues errades impròpies de la categoria, han deixat el Sabadell en zona de descens per primera vegada aquesta temporada i ressuscita els fantasmes de l’anterior, quan va coquetejar amb la zona perillosa fins al final.

El ‘4 de 15’ -per cert, l’any passat el balanç era de tres punts més després de la cinquena jornada-, encén les alarmes a la Nova Creu Alta i també genera un clima d’evident preocupació entre l’afició. Més de 300 seguidors van viure la desfeta al Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona. Costava d’entendre la derrota després de dominar el partit i gaudir de les millors ocasions en la primera hora de joc. Els dos regals en un quart d’hora van arruïnar la bona feina feta.

Miki Lladó no va voler focalitzar la derrota en els jugadors que van participar en la desgraciada acció de l’1-0. “És evident que s’han produït errades molt visibles que condicionen el partit, però no m’agrada personificar en cap futbolista. És el joc, això passa, t’equivoques… Una altra cosa és el missatge de portes endins i cal analitzar-ho i corregir coses. Va ser fort mastegot després d’haver fet un bon partit fins aquell moment i toca aixecar-se”.

Sense ultimàtum

La caiguda en zona de descens pot semblar anecdòtica en la jornada 5, però el tècnic santcugatenc admet que cal reaccionar amb urgència: “Penso que el ‘4 de 15’ és poc amb les coses que hem fet, però no vull que sigui una excusa. Ara toca empassar-nos el verí, acceptar les crítiques i animar el grup. Jo no em puc sentir frustrat perquè no tindria el cap clar per ajudar els meus jugadors. Hem de trencar la nostra dinàmica diumenge que ve contra el Sestao sí o sí“. Per cert, serà baixa Pablo Monroy després de la targeta vermella que va veure davant un Sestao River que arribarà amb els exarlequinats Sergi Puig i Armando Corbalán… i sense haver marcat cap gol.

Una afirmació contundent que podia sonar a una espècie de ‘caixa o faixa’ pel tècnic. Ell mateix va matisar-ho: “Hem de guanyar no perquè sigui un ultimàtum sinó perquè necessitem els tres punts i juguem a casa. La predisposició dels jugadors és excel·lent, ho torno a repetir, i hem d’assolir una competitivitat màxima en cada partit”. Estava satisfet del debut d’Antonio Moyano: “És un futbolista que ens donarà moltíssim amb pilota. Va fer una bona primera part, però el canvi estava previst al descans per la seva situació física i la targeta groga ho va accelerar. També va ser important el retorn de Ricard Pujol, qui ho va fer tot bé”.

Queixa per l’incident amb Manel

El Centre d’Esports Sabadell ha enviat una queixa formal a la Federació Espanyola de futbol arran de l’incident patit per Manel Martínez. En una jugada, el ‘9’ arlequinat, defensant, va acabar a l’interior de la porteria i va rebre, des de l’exterior de la xarxa, l’empenta d’un aficionat local que havia saltat el camp en un ambient molt crispat. També Ortolá va ser l’objectiu dels insults constants dels aficionats locals situats darrera la seva porteria, en el Gol Nord.

D’altra banda, la Federació Espanyola ha anunciat un petit canvi en un horari del Centre d’Esports. El duel contra el Celta Fortuna a Balaídos del dissabte 28 d’octubre, s’avança una hora: es jugarà a les 4 de la tarda (s’havia programat a les 17 hores) per facilitar la logística del viatge de tornada de l’expedició arlequinada.