Prop de 6.000 alumnes sabadellencs reben una beca menjador

Un 30% de les beques menjador concedides en l’inici de curs 2023-2024 al Vallès Occidental són a Sabadell: un total de 5.786 estudiants del municipi reben aquest ajut al menjador de l’escola. D’aquesta xifra, un 55% –3.139 alumnes– reben la prestació de forma 100% finançada; i el 45% restant –2.647 alumnes–, ho fan en un 70%. És responsabilitat de l’Ajuntament de Sabadell finançar el 30% que no cobreix el Consell Comarcal del Vallès Occidental en aquest tipus de beca parcial.

En total a Sabadell s’han registrat per aquest curs un total de 7.853 sol·licituds, de les quals 2.067 han quedat desestimades. Aquests ajuts estan destinats a perfils familiars i socioeconòmics concrets; i per aquest motiu, el Consell Comarcal filtra les sol·licituds amb diversos criteris: com superar la renda familiar màxima o el capital mobiliari i el llindar de finques urbanes. En alguns casos, les sol·licituds directament no entren a valoració i consten com a “no processades” per irregularitats detectades amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. De fet, segons l’informe que l’Observatori Comarcal publica a final de curs, l’any passat un total de 5.768 sol·licituds van ser desestimades a tot el Vallès Occidental, el que suposaria un 20% del total de peticions que es van rebre.

Augment generalitzat a la comarca

En els darrers cinc cursos, del 2019-2020 al 2023-2024, s’ha passat de 19.606 sol·licituds de beca presentades a inici de curs a tota la comarca, a les 26.414 presentades aquest any. Això representa un increment del 35%.

Per etapes escolars, l’alumnat d’educació primària segueix sent el que rep més ajuts, un total d’11.968. S’atorguen 4.695 beques per a alumnat d’educació infantil i 2.074 per a alumnat d’educació secundària. Les ajudes es concentren en els alumnes de centres educatius públics, que representen un 79% de les beques atorgades, mentre que els de les escoles concertades representen un 21% del total.

Torna el programa ‘Recooperem’

Els centres educatius han recuperat, amb l’inici de curs, la seva activitat a la cuina i al menjador. A sis centres educatius de Sabadell –prop d’una seixantena a tot el Vallès– s’ha reprès el programa Recooperem contra el malbaratament alimentari.

El projecte, impulsat pel Consell Comarcal, vol aprofitar l’excedent d’àpats preparats i productes de primera necessitat de les empreses de restauració que treballen a les escoles. Els sobrants alimentaris que queden a l’olla, que en cap cas han estat servits en un plat, són distribuïts a entitats socials en envasos preparats amb racions individuals.