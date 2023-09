Tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Municipal de Sabadell ja han incorporat els agents en pràctiques. Són una vintena d’efectius més entre el cos policial català i el local, pràcticament la meitat dels quals (9) són dones. La policia, un món tradicionalment d’homes, fa camí –lentament– cap a la igualtat. Parlem amb dues de les noves agents que ja han sortit de l’Escola de Policia i fan tasques de seguretat ciutadana.

Monika: “La policia ha de ser un reflex de la societat”

“Els primers dies han estat molt intensos. Estic posant en pràctica tot el que he après a l’Escola de Policia i dels meus companys d’escamot”. La Monika ha entrat de ple a les files dels Mossos d’Esquadra de Sabadell. Una setmana va de matins, una de tardes i una de nits. No hi ha un dia igual, ni dues situacions idèntiques.

“A l’acadèmia fas simulacions, però no topes amb la realitat fins que t’ho trobes al davant”, explica. Mantenir la ment freda, actuar de pressa i sense bloquejar-te és part del seu repte diari. Una ciutat mitjana com Sabadell, on hi ha diferents realitats socials, li ha permès agafar rodatge davant tota mena de situacions: fer front a l’activitat criminal, a accidents de trànsit i a cobertures més assistencials.

La Monika és graduada en Dret i Criminologia i sap parlar cinc idiomes. Forma part de la generació de mossos més ben preparada, i és el mirall del que volen ser els Mossos en el futur: “El cos ha de tenir homes i dones, perquè ha de ser un reflex de la societat. Això ens ha de quedar clar des de petits… Una nena pot aspirar a ser policia, com pot ser una gran esportista o una líder reconeguda. És el més normal del món”.

Hind : “Cap cada som més. Ja no és només cosa d’homes ”

La Hind s’ha incorporat a la plantilla de la Policia Municipal de Sabadell fa tot just una setmana. Ha deixat enrere la seva etapa com a administrativa per poder “sortir de la rutina”. “Em vaig adonar que treballar davant d’un ordinador no era per a mi. Volia sortir al carrer”, explica. No s’ho va pensar dues vegades.

Després de rebre una formació sobre els delictes més recurrents a Sabadell –furts, robatoris, violència masclista– i d’unes proves de tir, ara patrulla per la ciutat amb l’uniforme de la Policia Municipal. Ho fa orgullosa: “Cada cop som més dones al cos. La policia no és només cosa d’homes, i necessita potenciar valors com el respecte i l’empatia pels altres”, reivindica.

De moment farà tasques de seguretat ciutadana, com la resta de nous agents. A la llarga, però, es veu com a agent de trànsit: “Evitar que una persona beguda agafi el cotxe o que algú ocupi una plaça de minusvàlids té una gran incidència en les persones, i això és el que vull aconseguir: servir i ajudar a la gent”.