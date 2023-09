La decisió de distribuir gratuïtament productes menstruals reutilitzables per a totes les dones de Catalunya ha estat una iniciativa amb molt bona acollida entre les beneficiàries de Sabadell. La mesura, que serà efectiva a partir del primer trimestre del 2024, comptarà amb la col·laboració del sector farmacèutic, que s’encarregarà de la distribució de copes menstruals, calces i compreses de tela, a més d’oferir assessorament personalitzat a les dones, que escolliran un producte en funció de les seves necessitats.

“Crec que és molt positiu. No només per l’estalvi que suposa, sinó perquè és un producte que hem de comprar sí o sí. L’impost que té ja és alt, i si és gratuït molt millor, perquè és una necessitat bàsica”, apunta Lídia Montón, veïna de la ciutat. “Havia escoltat altres països europeus [per exemple, Escòcia] on es fa i crec que és molt positiu”, reitera.

En la mateixa línia, Marta Juez celebra que s’hagi pres la decisió, que es calcula que pot suposar un estalvi de més de 2.000 euros per a les dones al llarg de tota la seva vida fèrtil. “Més val tard que mai”, sosté. Malgrat que admet que no coneix tots els detalls de la mesura, valora molt positivament la notícia. “Em llegiré la lletra petita, però em sembla molt bé. Si a més es fa amb productes ecològics, encara millor”, afegeix. La Sug, per la seva banda, encara creu que es podria apostar per més productes a les farmàcies: “tot el que sigui estalvi és benvingut”, adverteix.

Les farmàcies, clau en la iniciativa

Els productes es bescanviaran mostrant un codi QR que trobaran a La Meva Salut. La consellera de Salut, Tània Verge, es va mostrar confiada que les 3.272 farmàcies del país s’adheriran a la iniciativa. A Sabadell, una de les que ho farà serà la Farmàcia Blanchart. “Des del sector s’ha rebut amb satisfacció”, assenyala la farmacèutica Meritxell Blanchart.

“La gent ha conegut majoritàriament la notícia i crec que ha tingut molt bona acceptació. En l’àmbit de la sostenibilitat també és molt positiu”, avisa. A les farmàcies, diu, no són productes que es venguin habitualment, comprats sovint en grans comerços. “Amb això, potser servirà perquè els productes arribin a més gent. Molta gent jove ve i ho fa servir, sobretot la copa menstrual”, detecta.

La reutilització de productes menstruals

Un 23% de dones han reutilitzat productes d’un sol ús d’higiene menstrual per raons econòmiques, segons l’enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió. La mateixa enquesta reflecteix que un 44% de dones han utilitzat productes menstruals que no eren de la seva preferència perquè els que volia eren massa cars.

Segons aquestes dades, els productes més utilitzats per la menstruació són les compreses d’un sol ús, utilitzades per un 62%, seguit dels tampons (42%). La copa menstrual la utilitzen el 19% de dones. Entre les dones hi ha més percepció que a casa no es parla prou de la menstruació en l’espai públic, tant a l’escola, com als centres de salut o als mitjans de comunicació.