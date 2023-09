La sostenibilitat al sector tèxtil, a debat

El sector tèxtil, i més en concret les pimes i micropimes, necessiten per afrontar la llarga i permanent transició cap a la sostenibilitat un múscul econòmic que en alguns casos és pràcticament inassumible.

I si davant d’aquest escenari hi afegim els esdeveniments dels darrers tres anys –pandèmia, guerra Ucraïna, encariment del preu de l’energia i matèria primera, i la competència deslleial en comparació altres països– el repte és encara més complicat. Aquest passat dimecres, el Gremi de Fabricants i l’Ajuntament van organitzar la jornada “Com afecta la sostenibilitat a les pimes i micropimes del sector tèxtil: 3 eines per aconseguir millorar-les”, amb la presència de diversos empresaris i consultors del sector. “Hem d’enfortir la indústria tèxtil, la seva competitivitat, malgrat que sabem que es fa especialment complicat per la falta de recursos, el teixit està molt sensibilitzat”, va assegurar el president del Gremi de Fabricants, Esteve Gené.

La sessió va comptar amb la consultora en sostenibilitat a la indústria tèxtil i moda, Ester Xicota, qui va compartir amb els presents tres eines perquè la transició cap a la sostenibilitat en el sector tèxtil arribi a bon port: “Informar-se, per aprendre noves maneres de fer les coses; mesurar la quantitat d’aigua i residus que generem; i unir forces per prendre decisions conjuntes”, va defensar, mentre va encoratjar als presents, assegurant que “la transició cap a la sostenibilitat és una oportunitat per a empreses, però cal estar preparat per aprofitar-la”.

Per la seva banda, l’empresari Josep Moré va recalcar la importància de la sostenibilitat, també a la vida privada: “La sostenibilitat comença per un mateix. Si no tenim el concepte integrat, difícilment el portarem a l’empresa”.

La sessió també va comptar amb Arnau Cuatrecasas, product manager de la plataforma cooperatèxtil, eina que s’encarrega de fer d’enllaç entre l’oferta i la demanda del sector tèxtil català i que compta amb més de 800 empreses i més de 1.600 usuaris actius.