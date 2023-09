Caramels, vestuari, il·luminació… Sabadell ja escalfa motors pel Nadal 2023

Sabadell s’ha erigit popularment en la capital del Nadal a casa nostra. L’espectacle del Somriu al Nadal ha triomfat des de la seva estrena, atraient el públic als carrers d’una ciutat que s’engalana per viure la màgia de la celebració. Sense anar més lluny, més de 150.000 persones, segons l’Ajuntament, no es van perdre l’any passat el desplegament nadalenc durant el mes de desembre.

Ara, el Llaminer, el Soldadet i la resta dels entranyables personatges del Calendari d’Advent ja esperen el moment per tornar a escena. Malgrat que no hem entrat ni tan sols al mes d’octubre i que les castanyes encara no són al foc, els sabadellencs ja han advertit que les tasques en el cablejat ja han arrencat per fer possible la il·luminació de Nadal. Alguns han mostrat la seva sorpresa a les xarxes per l’antelació amb què es treballa, tot i que tècnicament les llums encara no s’estan col·locant. Previsiblement, l’encesa es farà entre finals de novembre i principis de desembre com és habitual, tot i que de moment no hi ha data. L’any passat, es va fer el 26 de novembre, un mes abans de Nadal.

No vull dir res però a Sabadell ja estan posant les llums de Nadal… pic.twitter.com/aQJ2QYbBIP — Xavi Olivé (@XaviOliveF) September 25, 2023

En aquest sentit, els processos administratius perquè la celebració sigui un èxit ja estan en marxa. En la Junta del passat dilluns, es va aprovar l’expedient de contractació dels serveis artístics per a la realització de dues instal·lacions artístiques i un espectacle de gran format amb motiu de la programació de Nadal 2023-2024.

Un dels plats forts de la cita comença a definir-se. Els caramels ja estan de camí. L’Ajuntament ja ha tancat per més de 8.000 euros el contracte perquè no faltin les llaminadures que sobrevolaran els carrers el pròxim 5 de gener del 2024. L’any passat, durant el recorregut, es van llançar unes 7 tones. Aquesta setmana, el vestuari dels protagonistes de la jornada festiva també ha quedat adjudicat per gairebé 30.000 euros.

Tot plegat, perquè la il·lusió es torni a desbordar entre els més petits de la ciutat. Les cartes als Reis no estan fetes. Es veu encara lluny i falten més de dos mesos. Però Sabadell ja comença a escalfar motors per a una de les celebracions més esperades de tot l’any.