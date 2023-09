El Sabadell afronta el primer duel d’urgències a la Nova Creu Alta davant el Sestao River

Una ‘final’ a la jornada 6. Pot semblar exagerat utilitzar aquest concepte o últimàtum tan aviat, però el Sabadell necessita sumar els tres punts davant el Sestao River aquest diumenge (16 h) per refer-se de les dues últims derrotes, fugir de la cua i espantar vells fantasmes de la Nova Creu Alta.

Després del regust amarg que va deixar el 2-0 a Tarragona, Miki Lladó va abocar tota l’energia en el partit d’aquest diumenge contra el Sestao River, gairebé com si fos una final. “Tots sabem que no ho és, però necessitem sumar els tres punts i durant la setmana hem treballat perquè sigui així. Estem forts de mentalitat i amb una màxima unitat. El vestidor té ganes de continuar fent camí junts. Pressió? Quan és positiva pot ensenyar-te el camí de la victòria”, ha assegurat.

El tècnic arlequinat accepta les crítiques i entén que “l’afició estigui enfadada perquè vol guanyar. Jo li dic que ho farem. Continuo pensant que estem en la bona línia i hem fet partits molt bons, com a Ponferrada i Tarragona fins a l’1-0. Com a màxim responsable, estaria molt preocupat si veiés que estem lluny de sumar els punts. Penso que sempre hem estat a prop i mereixem més del ‘4 de 15’. També és evident que s’han comès errades, però això és el futbol. Per exemple Ortolá no va blocar la pilota a Irun, però uns mesos abans ens va salvar dues vegades al mateix camp per poder guanyar un partit clau per la permanència. Toni Herrero va fallar a Tarragona i va ser l’heroi a Ponferrada. Amb què ens quedem?”, es pregunta.

Sobre el rival, Miki Lladó considera que “pot ser més un partit-trampa més per al Sestao, sobretot si pensa que trobarà un rival nerviós o en un mal moment. El fet que no hagi marcat és circumstancial perquè ha gaudit d’ocasions en tots els partits”, afirma. Amb Raúl Baena lesionat i Pablo Monroy sancionat, Guillem Naranjo, ja recuperat del seu problema a l’esquena que l’hi ha impedit debutar, serà la principal novetat a la convocatòria. No es descarten canvis a l’onze inicial, sobretot per trobar més profunditat. L’absència de Monroy propiciarà el retorn d’Astals al carril dret.

Sense veure porteria

El Sestao ha tornat a la tercera categoria del futbol estatal després de sis anys de travessia pel desert i intents fallits. Ara vol celebrar el seu Centenari amb la permanència. L’inici ha estat difícil i els seus 3 punts són gràcies a tres porteries a zero, amb l’exarlequinat Sergi Puig sota pals. És el contrapunt al problema ofensiu de l’equip d’Aitor Calle que encara no ha celebrat cap gol i és l’únic equip de Primera Federació que no ha marcat.

A més de Sergi Puig, cal destacar la presència de l’exarlequinat la temporada passada Armando Corbalán, qui torna a la Nova Creu Alta amb un regust agredolç, tal com va explicar en una entrevista al Diari de Sabadell. Un tercer ‘ex’ és el davanter Joan Ander González, Dopi, qui encara no ha debutat perquè s’ha recuperat d’una greu lesió. Com a anècdota, un altre dels habituals suplents és Jon Guruzeta, germà de l’exarlequinat i ara jugador de l’Athletic Bilbao, Gorka.

Tot i el canvi de denominació del club, amb l’afegit de River, la història del Sestao a la Nova Creu Alta es resumeix a un total de 12 visites amb un únic triomf basc (1-2), en l’última (92/93). La resta, són 6 victòries arlequinades i 5 empats a Segona A i un únic empat (1-1) quan van coincidir a Segona B (83/84). Aitor Aguirre, Valverde o Mendilibar són noms il·lustres que han defensat la seva samarreta a la NCA. L’àrbitre del partit serà Juan Manuel Gordillo Escamilla, del Comitè valencià.