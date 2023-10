Cristian Herrera: “No va ser el meu millor xut, però va entrar i espero que sigui un punt d’inflexió”

Un dels protagonistes de la segona victòria del Sabadell en aquesta lliga, davant el Sestao, va ser Cristian Herrera. Després de convertir-se en l’heroi de la passada temporada amb els seus 7 gols a la segona volta, claus per assolir la permanència, en l’actual sumava cinc jornades sense veure porteria. Es notava ja la clàssica ansietat del davanter que no marca. Fins diumenge passat, quan va obrir la llauna per encarrilar el triomf amb un xut que va sorprendre Sergi Puig quan només s’havien consumit 48 segons de la segona meitat.

D’entrada, el de Santa Coloma de Farners admet que “no ha estat el meu millor xut d’aquesta temporada, potser ha sigut fins i tot el més lleig, però s’ha de provar i aquesta vegada he tingut la sort que la pilota ha entrat. Espero que sigui un punt d’inflexió. Ansietat? Ho vaig dir després del partit contra el SD Logroñés i ho repeteixo ara. Els jugadors d’atac vivim de les ratxes. Fins ara no havia tingut l’encert ni la sort de cara. Fer el primer et serveix per continuar treballant encara més si cal. M’ho prenc com un objectiu personal per continuar millorant la faceta golejadora. Em sento molt còmoda en aquesta posició, amb llibertat per moure’m”, subratlla.

Davant el Sestao, la victòria era gairebé obligada per evitar una situació de nerviosisme en aquest irregular inici de temporada. Cristian opina que “aquests tres punts són com una alliberació per a l’equip, per poder treure el caràcter i bon joc que atresora. Penso que encara hem de fer tots un pas endavant i estem en una bona línia de treball. Les victòries ajuden a tenir més confiança”.

Assolir la cohesió

Després del partit, Cristian Herrera va mantenir una conversació informal amb el president Pau Morilla–Giner i el conseller i responsable de l’àrea esportiva, Àxel Torres. De què van parlar? Ell mateix ho explicava: “vam parlar de les expectatives que s’havien creat aquesta temporada, per la il·lusió de la gent, la qualitat de la plantilla… Però hem de ser sincers amb nosaltres mateixos. Sí, penso que tenim una bona plantilla, però cal anar pas a pas. Han vingut molts jugadors nous, gent jove, i cal un procés d’adaptació, sobretot dins del camp. A fora el grup ja està fet i és molt bo. Ara aquest procés s’ha de consolidar de mica en mica durant la temporada per assolir aquesta cohesió i estic segur que arribaran els resultats i veurem fins a on podem arribar”.

De moment, el Sabadell ha sortit de la zona perillosa i la pròxima jornada torna a repetir com a local davant un Fuenlabrada que vindrà amb moral després de remuntar un partit impossible al Deportivo, amb dos gols en el temps afegit. “Això demostra la igualtat d’aquesta categoria, en la qual un equip de la zona baixa és capaç de remuntar a un Depor que, en teoria, hauria d’anar primer. Afrontarem el partit amb més tranquil·litat i confiança i amb les ganes de continuar guanyant. Animo a la gent a venir i animar perquè volem oferir-los la nostra millor versió”.