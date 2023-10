Matí convuls a la xarxa viària que connecta el Vallès Occidental i Barcelona. A l’AP-7, s’han hagut de tallar durant uns minuts tots els carrils a excepció d’un a Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un incendi d’un vehicle que provocava a primera hora 5 km d’aturades des de Cerdanyola del Vallès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Hi ha 10,5 km d’aturades entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per la incidència. Amb tot, ja no hi ha cap carril tallat.

A la mateixa via hi ha retenció de la Roca a Mollet del Vallès en sentit sud i de Castellbisbal a Sant Cugat en sentit nord.

També a l’AP-7, hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol en tots dos sentits i entre Granollers i Mollet en sentit sud.

🔴 A l’AP-7 només hi ha un carril obert a Sant Cugat del Vallès ➡ Tarragona per un #incendi de vehicle. Hi ha 5 km d’aturades des de Cerdanyola 🔴 A la mateixa via hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol en tots dos sentits i entre Granollers i Mollet ➡ sud pic.twitter.com/0GGfaHiO20 — Trànsit (@transit) October 3, 2023

Retenció encara a l’AP-7 a l’altura de Sant Cugat del Vallès per l’incendi d’un vehicle sentit Tarragona. Hi ha aturades fins a Parets del Vallès. pic.twitter.com/vGJAGsSRYZ — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) October 3, 2023

En paral·lel, a la C-58, hi ha trànsit dens a Sant Quirze i de Montcada a Barcelona i de Montcada a Ripollet.