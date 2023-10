Xavier Cabanillas (Aigües Sabadell): “Les indústries han de mirar quin procés poden fer amb aigua regenerada”

L’actual context de sequera, i el consegüent estrès hídric que pateix Catalunya des de fa tres anys (actualment, els embassaments de les conques internes es troben al 22%), amb episodis torrencials i anticiclònics, obliguen a prendre mesures per a fer-hi front. Davant d’aquest escenari, i sense un horitzó més optimista, el director d’Aigües Sabadell, Xavier Cabanillas, va assenyalar, en el marc de la xerrada L’aigua i l’emergència climàtica; l’aigua regenerada com a part de la solució, celebrada a la Cambra de Comerç, algunes de les claus perquè les indústries de la ciutat puguin adaptar-se a aquest context.

Dins del projecte publicoprivat impulsat per l’Ajuntament i Aigües de Sabadell, Biotop, i on l’aigua regenerada passa per part de la solució per abordar la problemàtica d’escassetat de recursos hídrics, Cabanillas va comentar que les indústries han d’“analitzar el procés de tota l’aigua que utilitzen per saber quin volum podria ser d’aigua no potable, perquè aquesta sigui d’aigua regenerada“. En aquesta línia, Cabanillas va recomanar-se el seu ús, aportant els diversos avantatges que pot aportar la seva utilització: “Més autonomia, més garantia del control de la qualitat i els beneficis per tenir un preu més interessant”. Segons una estimació feta per Aigües Sabadell a partir d’un rebut mig industrial (1.192 m2), el cost mensual per a un client industrial s’enfila fins als 2.258 euros, mentre que amb aigua regenerada, el rebut seria un 47% més econòmic (1.189 €).

Avui dia, la ciutat compta amb una xarxa de 33 quilòmetres d’aigua regenerada (es treballa per tancar una anella d’aigua que permeti arribar a qualsevol punt de la ciutat, en el marc del projecte Biotop) i es posa a disposició un comptador d’aigua regenerada ubicat al sortidor de l’EDAR Riu Sec.