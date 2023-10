Mor un motorista en un accident a la C-59

Un motorista de 52 anys ha mort en un accident a la C-59 a Caldes de Montbui, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els fets van tenir lloc durant el matí de dissabte al punt quilomètric 12 de la via quan, per causes que encara s’estan investigant, el conductor d’una motocicleta va impactar amb un automòbil.

Els Mossos van rebre l’avís a les 12:48 h i quatre patrulles de la policia catalana van desplaçar-se fins al punt. A banda, també van intervenir-hi una dotació dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 119 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals), 40 de les quals motoristes.