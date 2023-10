FOTOS | L’Estruch acull el XVIII Certamen Coreogràfic de Sabadell

L’art i dansa d’artistes emergents s’ha citat aquest dissabte a l’Estruch. I és que un any més, l’espai ha acollit el Certamen Coreogràfic de Sabadell. Cita que des del 2006 organitza l’associació de dansa Petit Món i que enguany ha celebrat la seva 18a edició. En aquesta ocasió s’han pogut observar 6 coreografies, seleccionades entre les 46 propostes que s’han presentat al concurs.

Els premiats

La tria de premis s’ha dividit en dos. La primera feta pel jurat, qui ha atorgat els premis principals. I la segona per part del públic, qui mitjançant una butlleta ha triat el seu espectacle preferit. Així doncs, el primer premi ha estat per ‘Ollos cara adentro‘, de iXa. El segon s’ha repartit entre dues companyies, Des-humains per la seva ‘La Salle d’Attente‘ i Cia Sivgin Dal per ‘(Un)certain Journey‘.

La resta de premis, consistents en experiències, xerrades i experiències artístiques s’han repartit així:

Invitació a classes tècniques a l’Institut del Teatre: Ariadna Jordán amb ‘In-divi-duo‘

Actuar al Crea Dansa d’Hivern: Marina López amb ‘Dime si con eso vale‘

Beca al taller Creator Europe de Madrid: Marina López amb ‘Dime si con eso vale‘

Xerrada tècnica a nunArt: Des-humains amb ‘La Salle d’Attente

Residència artística de creació al Centre Cívic de La Barceloneta: iXa amb ‘Ollos cara adentro‘

Premi del públic: Hanami Danza amb ‘Somnio‘

Fotos David Chao