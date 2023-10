La Transformació de l’Edifici del Museu del Gas: cap a un futur més cultural reconeixent el tèxtil a Sabadell

[Esteve Gené President del Gremi de Fabricants de Sabadell]

L’Ajuntament de Sabadell ha pres una decisió significativa per al futur cultural i històric de la ciutat. L’adquisició de l’antic Museu del Gas i la seva conversió en el Museu del tèxtil, disseny i moda marca un pas essencial cap a la preservació de la rica herència industrial tèxtil de Sabadell i l’exploració del seu passat, present i futur.

Sabadell, conegut durant molts anys com la “Manchester catalana”, té una història profundament vinculada amb la indústria tèxtil. Aquest museu serà un testimoni viu de la història local, i oferirà una finestra a les arrels de la ciutat i subratllarà la contribució de la indústria tèxtil a la seva identitat. També mirarà cap al futur, explorant la recerca i la innovació i reconeixent el present en què el tèxtil el trobem a gairebé tots els àmbits de la nostra vida diària.

La ubicació cèntrica de l’edifici no només és convenient per als sabadellencs, sinó que també atraurà visitants d’altres indrets, i revitalitzarà el centre històric per contribuir a l’activitat cultural i econòmica de la ciutat. Aquest projecte requereix una col·laboració estreta entre l’Ajuntament, experts, entitats culturals de la ciutat, entitats vinculades històricament amb el tèxtil per definir els continguts i les accions destinades a fer del museu un lloc viu i obert a tots. Les peces històriques de la ciutat, entre les quals hi ha els mostraris tèxtils i la col·lecció Antoni de Montpalau, aportaran una dimensió històrica significativa al museu.

A més, aquest museu serà part d’un conjunt més ampli de seus culturals, com el Vapor Pissit, les xemeneies de Sabadell i el fons documental del Gremi de Fabri- cants, entre d’altres. Això enriqueix el concepte museístic i reivindica la cultura local. La transformació de l’antic Museu del Gas no només és un canvi en l’edifici, sinó una oportunitat per celebrar la rica història de Sabadell i construir un futur que doni valor a la cultura fonamentant-se en la història i creant futur. Aquest museu ha de ser un lloc d’inspiració, aprenentatge i un testimoni de la resiliència i la creativitat d’aquesta ciutat industrial.