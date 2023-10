Concert al Puig de la Creu amb Carla Miralda (‘Eufòria’) i els creadors del musical ‘Alan’

El pròxim diumenge, 29 d’octubre, el Puig de la Creu acollirà un concert molt especial en el marc dels espectacles organitzats per l’empresa Arima Experiències, fundada per Clara Martí fa un any amb l’objectiu de portar al cim activitats musicals, gastronòmiques i altres iniciatives.

La cita per acomiadar el mes d’octubre comptarà amb la presència dels creadors del musical Alan, Mar Puig i Mateu Peramiquel, que es pot viure al Teatre Condal. La proposta ha rebut el reconeixement per part de la crítica en les darreres setmanes. A més dels dos creadors, tampoc hi faltarà la col·laboració de Carla Miralda, que va participar en l’última edició d’Eufòria.

El concert començarà a les 11 del matí a la Capella del Puig de la Creu. Martí, impulsora de la proposta, ha recordat que es facilitarà l’accés al cim per a aquells visitants amb problemes de mobilitat o dificultats, a qui se’ls permetrà arribar amb cotxe. A banda, l’organització posa un servei de guia per acompanyar les persones que desconeguin el camí fins a dalt de tot. “Esperem un ambient molt familiar per passar una bona estona”, ha explicat ella mateixa sobre l’activitat, en un entorn privilegiat.

Les entrades es poden adquirir a través del correu electrònic (arima.[email protected]) i, fins al 23 d’octubre, hi haurà descomptes. Les sessions a l’emplaçament ja han comptat, per exemple, amb la música d’un altre reconegut artista de casa nostra com Roger Padrós.