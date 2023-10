FOTOS | La pluja remulla els carrers de Sabadell

La borrasca Aline ha arribat dijous a la tarda a Sabadell. El temporal s’ha estès durant tota la jornada per Catalunya, en forma de pluja i ventades que poden continuar sent protagonistes durant les pròximes hores. De fet, Protecció Civil manté activada l’alerta per intensitat de vent i pluges al llarg de la matinada de divendres.

La pluja ha remullat els carrers de Sabadell a primera hora de la tarda, en un episodi que es pot allargar. Les corredisses dels més despistats que evitaven mullar-se i els paraigües oberts han omplert els carrers.