Eloi Cortés, sobre la ZBE Sabadell: “Nosaltres hem fet la feina, i la Generalitat no”

La jornada inaugural de la 3ª edició del Congrés de la Qualitat de l’Aire ha evidenciat algunes discrepàncies entre administracions per l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions. La cita a Fira Barcelona arriba en una setmana en què l’Arc Metropolità, amb nou ciutats de la regió metropolitana -entre elles Sabadell- va denunciar que la Generalitat treballa en una proposta que gira l’esquena a les necessitats i particularitats de cada localitat implicada.

Aquest dijous, la directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Mireia Boya, ha remarcat que “no seria lògic que les regles fossin diferents en funció del territori per on transites”, apostant per un model conjunt a tot el territori. L’opció, però, és rebutjada pels consistoris de l’Arc, tal com va quedar clar en el document del dimarts.

En aquest sentit, el regidor de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Sabadell, Eloi Cortés, ha sortit al pas de les paraules de Boya, lamentant que es qüestioni el compromís de la ciutat i dels municipis de l’Arc Metropolità amb la salut dels ciutadans, criticant la manera d’actuar del Govern català, lluny del consens amb els ajuntaments. En aquest aspecte, ha demanat “temps” per desplegar el nou sistema tarifari, “tal com va passar a Barcelona” en el moment d’aplicar la ZBE. “Nosaltres hem fet la feina, i la Generalitat no”, ha assegurat tot deixant clar que no pot canviar les normes al darrer minut”.

Cortés lamenta que Sabadell es trobi “desemparat” i ha exigit sensibilitat amb la ciutadania per engegar amb eficàcia la política de mobilitat a la ciutat. “No és la mateixa la realitat a Sabadell, Santa Coloma o Cornellà”, demanant una implementació justa en què la Generalitat escolti la postura de l’Arc Metropolità abans de tirar endavant el projecte.