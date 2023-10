Detingut per matar el seu cosí amb un tret accidental a Matadepera

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 54 anys que hauria mort el seu cosí, de 52, després de disparar-lo de forma accidental amb una pistola a Matadepera, al Vallès Occidental. Ho ha avançat la periodista Anna Punsí i ho han confirmat fonts policials.

Els fets van tenir lloc dissabte 28 d’octubre a les set de la tarda, quan la policia catalana va rebre un avís per un incident en un domicili de la població en què estaria implicada una arma de foc. D’acord amb els Mossos, el presumpte autor del succés estava mostrant-li la pistola al seu familiar quan aquesta va disparar-se de forma fortuïta i va ferir la víctima.

Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. Els agents van detenir l’home per un homicidi per imprudència greu.