Els municipis es reuniran amb la Generalitat per “consensuar” les ZBE

El Parlament de Catalunya ha acordat en les últimes hores convocar de manera urgent els representants dels municipis afectats per “consensuar” la proposta de decret per aplicar les zones de baixes emissions (ZBE). La reunió encara no té data definida.

Dijous, una quinzena d’entitats ecologistes van signar un document per expressar el seu neguit envers la “manca de compromís” de la Generalitat i els partits polítics catalans per implantar ZBE. Així, van fer una crida “al seny i la coherència” dels diputats al Parlament perquè “de manera urgent” promoguin la posada en marxa de ZBE “eficaces” i que tinguin un efecte real en la mobilitat i en la reducció d’emissions.

La decisió aprovada al Parlament arriba dues setmanes després que els municipis de l’Arc Metropolità acusessin el Govern català de donar l’esquena a les localitats afectades per la implementació de les zones de baixes emissions. En un comunicat, l’organisme supramunicipal va demanar que es treballés conjuntament i tenint en compte les particularitats de cada territori a l’hora d’aplicar el model de mobilitat.

A final de mes, la Junta de Govern a Sabadell va anunciar que va rebre 4.927.659,33 euros dels Next Generation, que l’executiu local ara haurà de destinar a la ZBE i a avançar cap a un transport urbà més sostenible. El repte és utilitzar aquests milions per complir amb els objectius de tenir una mobilitat més neta a la ciutat.