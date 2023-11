Repassa les notícies imprescindibles de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat arriba aquest dimecres carregada de notícies de diferents àmbits. Habitatge, esports o cultura ocupen la primera plana informativa en les últimes hores.

Sabadell té 72 pisos turístics repartits per tota la ciutat, amb especial predomini del Centre, Can Rull i la Creu Alta, per aquest ordre, segons les dades publicades pel Departament d’Empresa i Treball a principis de mes. El nombre d’habitatges d’aquest estil es regularà amb la nova normativa que ha aprovat la Generalitat, que obligarà els propietaris a renovar la llicència turística d’aquests domicilis cada cinc anys.

L’Ajuntament de Sabadell insisteix: els ajuts econòmics a les empreses de la ciutat i la comarca han d’anar acompanyats d’una aposta ferma per la mobilitat, que conclogui en l’execució de la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès. “És urgent que la Generalitat signi amb l’Estat el conveni que permeti fer realitat la ronda per millorar les comunicacions de la nostra comarca i obrir-nos noves vies d’enllaç amb l’E-9, l’Anoia o el Baix Llobregat”, ha manifestat aquest dimarts el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert.

Primer moviment oficial. El Centre d’Esports Sabadell ha comunicat la destitució de Jaume Milà com a director esportiu i, per tant, obre la porta a l’arribada, a les pròximes hores, del gallec Carlos Rosende amb l’objectiu de capgirar la situació esportiva.

Des d’aquesta setmana, Sabadell compta amb el primer punt de venda de la històrica marca britànica BSA, convertint-se així en l’únic concessionari de la província de Barcelona. L’arribada ha estat de la mà de Vallescar Automoció, l’empresa sabadellenca amb més de mig segle de presència a la ciutat.

És una producció molt petita, però Run Baby Run té unes aspiracions enormes. La pel·lícula d’acció, creada íntegrament per la recent nascuda productora de Sabadell Esdemangofilms, ha arrasat en candidatures als premis Goya: opta a ser seleccionada com a nominada en 18 categories, entre les quals el de millor pel·lícula. És dels films que han estat més ben posicionats en els guardons.