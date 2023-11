Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat a Sabadell arriba marcada per temes com la sequera. L’escenari és greu i la Generalitat ja estudia noves restriccions d’aigua i mesures que afectaran el conjunt del territori.

Catalunya està vivint l’episodi de sequera més greu des de l’any 1916, el primer des del qual es tenen registres. L’afirmació no és un crit desmesurat per encendre les alarmes, sinó la constatació d’una realitat atenent a les dades de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya a partir de la xarxa d’estacions automàtiques, com la que hi ha a Sabadell.

La pressió per concretar el futur del restaurant de la Mola s’ha intensificat aquesta setmana, dies després que la Diputació de Barcelona -encarregada d’atorgar la concessió– confirmés que l’actual conveni és “improrrogable”. Així, entitats ecologistes del Vallès i altres punts de Catalunya han reclamat a l’ens una convocatòria extraordinària de la Comissió Consultiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per abordar l’anunci de tancament del restaurant, situat al punt més alt del parc.

El pessebre gegant de la plaça de Sant Roc s’exposarà per últim cop aquest Nadal, ja que serà el darrer any que es construirà. Tot i així, des de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell ja pensen com reinventar aquest format, i “tindrà substitut”, tal com ha garantit el president de l’agrupació, Francesc Bartolomé, en una roda de premsa celebrada aquest dijous a l’Acadèmia Catòlica.

Retirar el paviment de cautxú reciclat de les terrasses del Centre d’Educació Infantil i Familiar de Can Puiggener. És la reivindicació que diverses famílies de l’escola bressol han difós a través de les xarxes socials, després d’haver detectat que aquest tipus de material podria desprendre partícules tòxiques.

El serial Raúl Baena ja té desenllaç. El migcampista arlequinat ha estat sancionat amb sis partits després de la seva expulsió al Johan Cruyff. Baena va veure la vermella directa estant a la banqueta per “llençar una ampolla a la zona d’escalfament” i, posteriorment, fruit de la frustració al no haver comès tal acció, va recriminar als col·legiats la decisió en una reacció que es va fer viral pel seu passat a l’Espanyol. A