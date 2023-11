Contundent victòria de l’Astralpool CN Sabadell a Terrassa

L’Astralpool CN Sabadell femení es va retrobar amb el triomf superant amb claredat al CN Terrassa (9-17). Les de David Palma es van refer a la perfecció de l’ensopegada davant el Mataró del dijous amb una exhibició al derbi vallesà. I és que des de l’inici les sabadellenques no van donar opció a la sorpresa. Bea Ortiz va obrir el marcador amb tres gols consecutius i Sabrina Van der Sloot va engrandir la renta. Malgrat que Judith Forca va errar un penal i ho va aprofitar l’equip terrassenc per a retallar a través d’Isabel Piralkova, de nou Bea va tancar el primer parcial amb un contundent 1 a 5.

Partit sentenciat per la via ràpida

Al segon, no va baixar el ritme l’equip de David Palma. Després d’un gol de Cristina Cantero als primers instants, Mati Ortiz, Judith Forca, Van de Sloot i la jove Ona Jurado van posar el decantat 2 a 9. La incombustible Pili Peña va maquillar el marcador abans del descans. Amb el partit decidit, els dos darrers quarts van ser gairebé un tràmit. Va buscar escurçar la gran distància el Terrassa amb un parcial de 4 a 2. Paula Camús, amb un doblet; Pili Peña i Piralkova van anotar per a les egarenques i Bea Ortiz i Van der Sloot, màximes golejadores del partit, per a l’Astralpool fins al 7 a 11.

L’intent d’efemèride terrassenca va quedar frenat al darrer període i és que les sabadellenques van tancar el partit de forma definitiva per la via ràpida. Maartje Keuning, Judith Forca, Paula Leitón, Maica Garcia i la jove Kenya Jiménez es van unir al festival golejador mentre que Cantero i Aroa Sánchez van anotar per a les locals. Bea Ortiz va tancar el marcador amb el seu sisè gol del partit i el definitiu 9 a 17. El proper gran compromís per a les de David Palma serà el proper dissabte davant el Mulhouse a la Champions. Amb un triomf les sabadellenques tancarien la seva presència a la ‘Final Four’ una vegada més.