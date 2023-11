Matadepera atribueix a fuites i una manca d’inversions històrica l’alt consum d’aigua

L’Ajuntament de Matadepera, al Vallès Occidental, atribueix els alts registres en el consum d’aigua a fuites i manca d’inversions de la companyia subministradora. Així ho ha assegurat l’alcalde, Guillem Montagut, que diu que els registres de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no s’adeqüen als consums reals de la població. Mentre que la mitjana oficial del tercer trimestre apunta a uns 477,52 litres per habitant i dia de mitjana, el consistori ho rebaixa fins els 222,72, per tant, dintre del llindar fins ara establert, i es perdrien uns 255 per fuites. En municipis com Vilobí del Penedès (Alt Penedès) o Vallromanes (Vallès Oriental), vinculen els elevats registres en part a l’alt nombre de cases amb jardí.

Matadepera figura com un dels municipis amb més despesa d’aigua per habitant i dia, amb uns 477,72 litres de mitjana en el tercer trimestre de l’any, de juliol a setembre, i que actualment se situa com el quart municipi amb més consum, amb 468. La dada, però, no és compartida per l’Ajuntament, que assegura que el consum per habitant és ajustat als límits fins ara establerts, tret d’una minoria de veïns que gasten més i que ja han estat advertits.

La xarxa de distribució, clau

“El consum real de la factura, el que se serveix a les llars, és de222,73 litres per habitant i dia, i això significa que estem dintre dels llindars de 230 litres vigents fins ara”, argumenta Montagut. El problema rau sobretot en la xarxa de distribució, tant en alta com en baixa, on des de fa 25 anys s’hi ha fet una inversió escassa i això provoca que hi hagi fuites.

Un exemple el trobem en un dels set dipòsits que hi ha al municipi, on en les darreres setmanes es va detectar que la vàlvula de limitació de cabal no funcionava correctament. Això feia que durant el dia tot semblés correcte, però de nit, quan el consum baixa, s’omplia fins que sobreeixia: “S’hi perdien litres i litres cada nit”, denuncia l’alcalde.

La injusta etiqueta de Matadepera

En total, la diferència entre el consum real i el consum que registra l’ACA es troba en 255 litres per habitant i dia, una aigua que marxa sense que se’n pugui gaudir. El consistori, conjuntament amb Aigües de Matadepera, han analitzat la situació de la xarxa i les actuacions que caldria dur a terme per posar-la al dia. El seu cost aproximat és de 5,3 milions d’euros.

“Sempre es diu que som el municipi més ric, però només perquè hi tenim la renda per càpita més alta, al municipi hi tenim uns Serveis Socials que cada dia atenen gent necessitada, la majoria dels veïns som treballadors que tenim la nostra feina per arribar a final de més”, defensa l’alcalde, que denuncia la injusta etiqueta que rep la localitat. “No som un poble de rics i piscines, aquí tenim greus problemes en infraestructures, amb una manca d’inversió en serveis bàsics com el de l’aigua, però també en clavegueres, instal·lacions elèctriques o comunicacions”, afegeix.