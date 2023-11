Triquell actuarà a Castellar

Música coincidint amb les festes nadalenques a Castellar. La vila rebrà un dels artistes de moda en el panorama català. Cesc Triquell portarà la gira Entre fluids en un concert gratuït que tindrà lloc el divendres 22 de desembre, a les 20 hores, al Recinte Firal de l’Espai Tolrà. L’actuació arriba de la mà de La Fàbrica, i serà una de les propostes nadalenques d’enguany. Des de la seva participació al talent show de TV3 Eufòria, el vallesà ha anat conquerint escenaris d’arreu de Catalunya.

El talent de Triquell s’ha consolidat aquest 2023 amb el seu disc debut, Entre fluïds, que es mou entre el pop i la música urbana i que es va presentar a la primavera al Festival Strenes, a la Llotja de Lleida, al Tarraco Arena i a la Sala Apolo. Després, ha continuat una gira que recorre els principals escenaris catalans i que aquest mes de desembre arriba a Castellar del Vallès. Triquell estarà acompanyat per Pau Ruiz a la guitarra, Carlos Galvez al baix i Mònica Vicente a la bateria, a més del DJ Xavier Rueda.

En les últimes setmanes, el jove ha rebut una proposta de TVE per participar al Benidorm Fest, festival on es tria qui representarà Espanya a Eurovisió. Tot això arriba després que els eurofans d’Andorra triessin la seva cançó ‘Jugular’ per representar al país en l’OGAE Song Contest d’enguany, un concurs virtual creat per aficionats que se celebrarà aquest dissabte.