Quasi 11.000 gossos i 13 pipicans

Els propietaris de gossos reclamen més espais per als seus animals de companyia. Sabadell compta amb tretze pipicans, però encara hi ha barris com el Centre, Can Llong i el Poblenou, entre d’altres, que no disposen de cap zona. Els últims anys s’han estrenat sis nous espais, però a la ciutat hi ha pràcticament 11.000 gossos, segons les últimes dades disponibles, així que surt a 823 gossos per cada zona. A banda, si tenim en compte les diferències entre barris, podem dir clarament que hi ha milers d’animals sense zones d’estada.

L’Ajuntament ha engegat una campanya de conscienciació i sancions als propietaris de gossos incívics, és a dir, per a tots els que no tinguin cura de l’espai públic. Ens sembla una bona iniciativa, però també creiem que s’ha de remarcar la manca d’àrees específiques. A Barcelona, per exemple, s’han habilitat zones per poder anar amb els gossos deslligats.

És evident que fan falta alternatives perquè els animals puguin conviure a la ciutat. La ciutat ha de tenir espai per a tots, també per a ells.