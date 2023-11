Enèsima picabaralla dialèctica pel conveni de la ronda Nord

L’acord entre l’Estat i la Generalitat per la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar –segellat el passat mes de juliol– continua sense plasmar-se sobre el terreny. Els dos governs encara no han trobat una data per firmar el conveni definitiu, que ha de permetre iniciar el procés de construcció de la futura carretera, que connectarà les dues capitals vallesanes amb el municipi castellarenc. A l’espera del següent pas, l’intercanvi d’acusacions ha tornat a la primera plana mediàtica aquesta setmana, evidenciant la distància entre PSC i ERC.

Aquest dimecres, la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha negat que el govern espanyol estigui paralitzant el conveni de la infraestructura, tal com va assenyalar en les últimes hores la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. En una entrevista a RTVE, Romero ha assegurat que espera que es pugui signar abans d’acabar l’any tal com diu l’acord de pressupostos de la Generalitat del 2023.

“Qui ha tingut dubtes ha estat ERC”

“Ara està a la taula del Ministeri i hi ha hagut canvi de ministre. Però si algú tenia clar que s’ha de fer la B-40 [ronda Nord] és el Ministeri. I qui ha tingut molts dubtes ha estat ERC“, ha afegit. En aquest sentit, Romero ha dit que s’ha de donar dies de marge al nou ministeri de Transports i Mobilitat que ara lidera Òscar Puente. I ha explicat que el mateix primer secretari del PSC, Salvador Illa, ja s’ha posat en contacte amb Puente perquè “acceleri” el conveni i es pugui signar abans que acabi l’any.

“La B-40 ha anat amunt i avall. Sembla que el Govern ha presentat unes propostes de textos. I ara ens portarà unes setmanes situar-nos amb el nou ministre”, ha dit per després remarcar que, en tot el procés, si algú tenia clar que s’ha de fer la ronda Nord és el ministeri.

El Govern català apunta al Ministeri

Dimarts, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, havia assenyalat que el projecte viari “està aturat per part del Ministeri”, afegint pressió a una connexió que continua encallada. De moment, no ha quedat definit el traçat ni els terminis, malgrat que diverses parts han presentat en els últims mesos les seves propostes.

En paral·lel, la portaveu del PSC, Èlia Tortolero, va exigir també dimarts al Govern que compleixi els acords a què va arribar amb els socialistes sobre el perllongament de la carretera B-40 al Vallès Occidental, a més dels projectes de l’Aeroport del Prat i el centre recreatiu que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès, com a condicions per arribar a un acord pels pressupostos de l’any vinent. “Hi ha incompliments que s’han de resoldre per tal que puguem seure a parlar del pressupost de 2024″, va advertir en roda de premsa.

De moment, la infraestructura no veu la llum, mentre els actors locals, com l’executiu sabadellenc, insisteixen en la urgència de millorar la mobilitat per afrontar els reptes dels pròxims anys.