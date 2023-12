S’allarga la caducitat dels títols de transport comprats aquest any

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat aquest divendres que la caducitat dels títols de transport adquirits aquest any tindran validesa fins al 29 de febrer del 2024, un mes i mig més que la data prevista, que era del 15 de gener. Segons l’ATM, la decisió s’ha pres com a resposta als canvis que s’estan implementant els darrers dies, com l’arribada del nou cartró de la T-Mobilitat per a alguns dels títols més utilitzats, com la T-usual i la T-casual, i que al llarg dels propers dies ha de substituir progressivament el bitllet magnètic. L’ATM ha afirmat que la intenció d’aquesta mesura és que els usuaris disposin d’un “temps addicional” i “mitigar les preocupacions i inquietuds” que generava la data prevista inicialment.

Així, els usuaris de transport públic sabadellencs tindran uns dies més per “esgotar” els viatges en la targeta adquirida aquest any. Amb tot, una altra de les raons esgrimides per l’ATM és que les administracions consorciades estan pendents de conèixer al detall la mesura de seguir aplicant la gratuïtat a determinats perfils de viatger.

El DOGC publicarà properament aquesta mesura, que serà aplicable als títols integrats de l’ATM de Barcelona així com a la targeta de la T-4. Per la seva banda, la targeta T-16 i la targeta T-verda mantenen la seva pròpia caducitat.