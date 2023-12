Comprensió adquisitiva

[Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

Últimament, es parla molt de la falta de comprensió lectora. Així, un de cada quatre alumnes té problemes per entendre què llegeix quan acaba la primària.

Segons explica la Fundació Bofill, “els infants amb un baix nivell de comprensió lectora, tot i saber llegir, tenen dificultats per interpretar causes i conseqüències en una història, distingir la informació rellevant en una taula, gràfic o imatge, i integrar tota la informació d’un text per argumentar la seva importància, entre d’altres”.

Aquesta manca de comprensió lectora, si no es corregeix en aquests infants, també la tindran quan siguin adults. I, de fet, molts adults tenen problemes de comprensió lectora. No sols dificultats per llegir, sinó també com s’ha dit abans: “Distingir la informació rellevant en una taula, gràfic o imatge”. O sigui, que també van coixos amb les xifres.

En aquesta època de grans despeses com són Nadal, Reis o el ja consolidadíssim Black Friday, és qüestió de saber interpretar què diu exactament un anunci o una oferta molt temptadora. I si fa falta, s’han de fer números. Fins i tot la gent amb bona comprensió lectora s’ha de fixar molt en el que diuen els anuncis amb preus cridaners per veure quina és la realitat. I, sobretot, s’ha de llegir sempre bé la lletra petita. I si fa falta, s’ha de calcular, no en va quasi tothom porta un telèfon mòbil que té funció de calculadora!

La part econòmica cada vegada és més rellevant en les compres. Només fa falta mirar els anuncis de cotxes. Quasi tots ens indiquen els que has de pagar mensualment per tenir un cotxe fantàstic. I la quota mensual, no cal dir-ho, és molt baixa. Però sempre està subjecta al finançament per part de la marca. I per què? Doncs perquè els fabricants generalistes guanyen més amb el finançament que amb el cotxe en si.

Però si la quota mensual és tan baixa, on és la trampa? Doncs que et fan pagar una entrada molt alta i que, a més, al cap d’uns quatre anys has de tornar el cotxe. Què diríeu si veiéssiu un anunci que per 750 € pots tenir un Ferrari? El sentit comú us diu que no acaba de quadrar, oi? Però si paguéssiu una entrada descomunal i al cap de quatre anys tornéssiu el cotxe, de fet, només estaríeu pagant els interessos del seu valor residual durant aquest període.

Hi ha altres fabricants que diuen a la seva publicitat: “Paga la meitat”. Si no ho comprens bé, et pots pensar que pagues la meitat del cotxe o la meitat de la quota durant tots els anys del finançament. Doncs no! En llegir la lletra petita de l’anunci, només pagues la meitat de la quota durant un temps limitadíssim.

En els comerços alguns dels anuncis cridaners són els del tipus: “Fins a un 80% de descompte”. Abans de deixar-vos entabanar per l’oportunitat, mireu la lletra petita. Acostuma a dir: “Només en articles seleccionats”. I entre aquests articles seleccionats mai hi ha el que voleu vosaltres! Acostumen a ser productes obsolets que ningú vol, però serveixen per poder cridar l’atenció i “complir la llei”. La resta, està a preu normal o un descompte baixet. Però amb l’anunci ja us han enganxat.

Un altre clàssic és: “Tot a -30%“. I et penses que t’estalviaràs alguna cosa. Però si llegeixes la lletra petita, acostuma a dir: “Exclosos els productes de temporada”. O sigui, la rebaixa no és tal. D’exemples n’hi ha molts més, però entrarem en detall.

Ara que arribem al final de l’article, alguns pensareu que no crec que hi hagi descomptes. Res més lluny de la realitat. Tothom vol vendre i sempre hi ha descomptes i ofertes. Només dic que no us quedeu només amb els titulars i llegiu bé la lletra petita; que entengueu què volen dir aquests anuncis tan cridaners. I si voleu fer una compra de valor, analitzeu amb temps l’evolució dels preus i cerqueu diferents proveïdors, ja que les diferències poden ser importants.

Vigileu, compteu i si en el moment de pagar veieu que no és l’import que havíeu previst, no us faci vergonya dir que no i deixar la compra. La vostra cartera us ho agrairà!