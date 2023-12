22 anys del crim d’Helena Jubany: dos sospitosos i un ADN clau

Helena Jubany va ser assassinada el 2 de desembre del 2001 a Sabadell. Aquest dissabte, es van complir 22 anys del crim, que continua amb moltes incògnites pendents de resoldre. La principal és saber qui va matar la jove bibliotecària de 27 anys, que va ser trobada morta després de ser llançada al buit en un pati interior, nua i amb diverses cremades al cos.

La darrera novetat del cas va arribar el passat mes de setembre. Aleshores, el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell, que instrueix el cas, va ordenar noves proves, demanant comparar les mostres del jersei de Jubany amb l’ADN dels dos investigats, Santi Laiglesia i Xavi Jiménez, “amb metodologies i tècniques més avançades” de les utilitzades fins ara. Ho va sol·licitar a l’Institut de Ciències Forenses de la Universitat de Santiago de Compostela amb l’objectiu que la seqüència d’ADN de les mostres del jersei sigui “més amplia i afinada”. A la mateixa interlocutòria, el jutge també acordava demanar a la policia científica de la policia espanyola que investigui si hi ha rastres biològics als anònims que va rebre Jubany.

L’ADN del jersei, punt clau

Tres mesos abans, un informe del laboratori científic de la Policia Nacional va determinar que l’ADN trobat al jersei d’Helena Jubany -element clau en la investigació- no coincidia amb el de Santi Laiglesia. Anteriorment, una altra anàlisi també havia determinat que les mostres no eren coincidents amb l’ADN de Xavi Jiménez. Amb tot, el jutge va constatar altres indicis que apunten sobre la seva presumpta responsabilitat. En el cas de Jiménez, el magistrat va apuntar que hi havia indicis sobre la seva presumpta participació en l’enviament dels anònims “tant pel que fa al contingut com als trets lingüístics”.

En la darrera interlocutòria emesa, el jutge apunta que a les últimes proves demanades no es va detectar material genètic d’origen femení aliè a la víctima que pogués ser susceptible de ser valorat. Ho constaten dos informes de l’Institut de Toxicologia i Ciències Forenses i de la policia científica.

La família exigia noves proves

Així les coses, l’acusació particular -exercida per la família de Jubany- va presentar al·legacions i van demanar noves proves, entre les quals hi ha la comparativa de mostres del jersei amb els ADN dels dos investigats. La família va aportar l’informe d’una catedràtica de la UB experta en genètica que conclou que ni Laiglesia ni Jiménez poden ser descartats, motiu pel qual el jutge va acceptar tirar endavant aquesta nova prova. Al mateix temps, la família reclama que s’analitzi si els anònims tenen restes d’ADN, fet que el jutge considera “útil, pertinent i necessari”.

A hores d’ara, més de dues dècades després dels fets, el cas -que s’ha arxivat i desarxivat diverses vegades al llarg d’aquest temps- està a l’espera de nous resultats. Dissabte, en record d’Helena Jubany, es va celebrar a Mataró el lliurament del 16è premi Helena Jubany, organitzat per l’Associació cultural Helena Jubany i Lorente. Enguany, es va distingir ‘El triangle d’estiu’, de Carme Fernàndez Villabol.