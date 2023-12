Mor un veí de Sabadell en un accident en una sortida de via a la C-58 a Ripollet

Un veí de 35 anys de Sabadell ha mort en una sortida de via a la C-58 a Ripollet (Vallès Occidental) aquesta matinada. Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i ha col·lidit amb un pal de la mitjana. A conseqüència del xoc, el conductor ha mort i el copilot ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l’Hospital Parc Taulí. El sinistre viari mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 5,2 a Ripollet en sentit Barcelona i els Mossos han rebut l’avís a les 3.43 h. Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del SEM.

A causa de l’accident, hi ha hagut restriccions de circulació en tots dos sentits de la marxa i el trànsit s’ha normalitzat a les 06.50 h. Amb aquesta víctima, són 141 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals de Trànsit. ⬛️ El conductor d’un turisme ha mort en una sortida de via a la C-58 a Ripollet (Vallès Occidental) aquesta matinadahttps://t.co/hehgfg4udo 141 persones han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals)#SCT pic.twitter.com/AxmirQZJUT — Trànsit (@transit) December 7, 2023