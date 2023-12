Reserva cita amb l’Ambaixador Reial a Sabadell

L’Ambaixador Reial és un dels personatges imprescindibles cada Nadal a Sabadell. Una figura estimada amb qui tots els infants volen passar-hi una estona per explicar les seves entremaliadures i desitjos abans de l’arribada de Ses Majestats a la ciutat, com és tradició, el 5 de gener.

Enguany, la visita de l’emissari arribarà a Sabadell el dia 26 de desembre a les 12h a la plaça del Doctor Robert, on l’Ambaixador Reial serà rebut per la presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández, i les autoritats del consistori. Del 26 de desembre fins al 4 de gener, l’Ambaixador Reial s’instal·larà a la Casa Duran, un espai que l’Ajuntament ha cedit un any més perquè els infants puguin anar-hi a lliurar les seves cartes.

L’ambaixador només es pot visitar amb cita prèvia. Des d’aquest dilluns es pot reservar hora i fins a esgotar places.

L’estada de l’Ambaixador inclourà l’arribada a l’Ajuntament, la recepció de cartes a la Casa Duran i la visita als infants de la planta de pediatria de l’hospital Taulí el 2 de gener al matí.

Com sempre, des de Comerç Centre recomana que les famílies que hagin reservat i finalment no hi puguin assistir, anul·lin la seva reserva perquè qui s’hagi quedat sense cita prèvia tingui l’oportunitat de visitar l’Ambaixador Reial.

L’horari de visites serà el següent:

26, 27, 28 i 29 de desembre de 17h a 20.30h

30 i 31 de desembre i 1 de gener d’11h a 14h i de 17h a 20.30h.

2 de gener de 17h a 20.30

3 i 4 de gener d’11h a 14h i de 17h a 20.30h.

A la Casa Duran, les famílies faran un petit recorregut ambientat que acabarà amb el lliurament de la carta a l’Ambaixador Reial. Hi haurà un ajudant de l’Ambaixador que s’encarregarà de segellar la carta i introduir-la en una l’estafeta de Correus. També hi haurà un fotògraf professional perquè les famílies que ho vulguin puguin adquirir la tradicional foto de les criatures amb l’Ambaixador.

Es calcula que cada any entre 11.000 i 13.000 persones passen per la Casa Duran per visitar l’Ambaixador Reial.