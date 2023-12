Creixen les actuacions policials per delictes amb arma blanca a Sabadell

Tres de cada quatre detencions a Sabadell el 2022 van ser per atemptar contra altres persones –violència familiar, amenaces, lesions o agressions sexuals–. En total, es van produir 1.236 delictes amb aquestes característiques a la ciutat, segons dades de la memòria de la Policia Municipal. L’increment anual és del 30% respecte a les 951 detencions del 2021. Molts d’aquests casos van lligats a la tinença d’armes per intimidar i atacar la víctima.

Tal com assenyala el balanç del cos sabadellenc, la incautació d’armes també ha crescut en els últims anys a la nostra ciutat. Sigui per tinença o utilització d’armes prohibides, reglamentades fora dels llocs per al seu ús o altres sancions administratives, els casos han passat de 43 el 2019 fins a 57 l’any passat. Un augment de la detecció d’aquests elements a l’espai públic que es fa extensiu arreu del país, especialment amb armes blanques, ganivets i navalles com a protagonistes.

Una tònica general al país

En aquest sentit, si ampliem el focus, les actuacions policials relacionades amb delictes on s’intervenen armes blanques s’han triplicat en només deu anys a Catalunya. Segons les dades del cos de Mossos d’Esquadra, de 501 procediments penals el 2013 es va passar a 1.638 el 2022, amb l’any 2017 com a punt d’inflexió.

La tendència continua a l’alça. Aquest 2023, amb dades fins al mes de setembre, se n’han computat ja 1.290, el nombre més alt registrat entre els mesos de gener i setembre de tota la dècada. La ràtio mitjana de casos a Catalunya al llarg d’aquells anys és de 136,4 procediments per cada 100.000 habitant. Un valor que, en el cas de Sabadell, es troba per sobre.

Les xifres a Sabadell

En número absolut de casos registrats durant aquests anys, les ciutats que més n’acumulen són Barcelona (2.726 actuacions policials amb intervenció d’arma, més de 250 a l’any des del 2018), Terrassa (397), l’Hospitalet (377), Sabadell (338), Badalona (307) i Mataró (284). Això no obstant, en relació a la seva població, en general tenen ràtios al voltant de la mitjana catalana -que és de 136-. D’aquest grup, tan sols Mataró s’enfila una mica més, fins als 220 de ràtio de casos.

A Sabadell, hi ha una ràtio acumulada de 156,7, amb 338 casos registrats. Si observem els municipis vallesans del seu entorn en el mapa, només Santa Perpètua (204,4) i Terrassa (176,2) superen en percentatge per volum d’habitants els registres. A banda, hi ha una segona lectura d’aquesta realitat sabadellenca: l’any 2013, la seva ràtio era de 18,5. Una xifra que s’ha multiplicat per més de vuit des d’aleshores.

En general, al mapa de Catalunya s’aprecia una major incidència de les actuacions policials per delictes i faltes penals relacionats amb la tinença d’armes a les zones costaneres i també als territoris de frontera. Succeeix als diversos extrems del país, ja sigui els propers a França, com la Jonquera o Puigcerdà (amb una ràtio de 284,7); a l’extrem sud, amb l’Ampolla (Baix Ebre) com a segon municipi de més de 2.000 habitants en incidència d’aquest tipus de casos; i també al límit amb la Franja, cas del Pont de Suert (Alta Ribagorça).

En definitiva, sigui per una major capacitat per detectar la seva presència o per un augment del seu ús, l’evolució evidencia que les actuacions policials relacionades amb delictes on s’intervenen armes blanques no han deixat de créixer en els últims anys al territori.