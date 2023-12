La sequera frega el seu màxim històric a Sabadell

D’aquí a dues setmanes, i si la situació meteorològica no canvia, Sabadell registrarà l’any més sec mai registrat. Ara com ara, la pluviometria registrada frega els 300 litres (294,8), lluny encara del màxim històric del passat 2015, quan aleshores les precipitacions en un any natural van ser de 326,6 litres, segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya.

A l’escenari actual, i lluny de reduir l’estrès hídric, cal afegir-hi que Sabadell ve de tancar l’any pluviomètric (31 agost 2022- 1 de setembre 2023) on les precipitacions (282,7) van ser un 46% inferior a la mitjana climàtica de l’Atles Climàtic (1991-2020). Més sec, inclús, que la pluja registrada a l’Observatori Fabra, que amb els 319,2 mm es va convertir en el més sec dels seus cent deu anys d’observacions.

De gener a 14 de desembre, només ha plogut vint-i-sis dies, amb precipitacions superiors al litre d’aigua. I en els onze mesos anteriors, a excepció del febrer, maig i juny, la pluviometria ha estat inferior a la mitjana climàtica de l’Atles Climàtic (1991-2020). Si d’aquí a final d’any no es registren més precipitacions, en els darrers dos anys (2022 i 2023), s’haurà registrat un 23% menys de la totalitat de la pluja del passat 2021. Dels 294,8 litres comptabilitzats a l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, més del 51% s’ha registrat en cinc dies.