La Creu Alta estrenarà un documental sobre la seva història

La Creu Alta estrenarà un documental que repassa la seva història el maig de 2024. La peça audiovisual, dirigida pel periodista sabadellenc Xavier Rosell, s’estrenarà el maig del 2024 coincidint amb el 120è aniversari de l’annexió de la Creu Alta a Sabadell. Un repàs de l’ahir d’un barri de Sabadell que té identitat pròpia. “És un barri que no s’assembla a cap altre. Té sentiment de poble”, exposa Rosell. El periodista sosté que és un fenomen diferent respecte a la resta de veïnats de la ciutat: “No neix pels fenòmens de migració dels anys 1950- 1960, sinó que és un poble que ja existia, cent per cent català”, diu. De fet, hi ha qui encara se sent molt més els colors de la Creu Alta que els de Sabadell.

La peça audiovisual s’estrenarà per a commemorar l’efemèride dels 120 anys de l’annexió de la Creu Alta a Sabadell. De fet, el documental s’inicia prenent com a punt de partida l’any 1904. Una obra que pretén resumir 120 anys d’història en una hora de documental on es repassa la transformació de la Creu Alta a través del testimoni directe de veïns que han fet altaveu de la seva història. Els tallarets són protagonistes de desenes i desenes de llibres però, fins ara, no hi havia cap audiovisual que recollís les seves memòries.

El director de l’audiovisual, Xavier Rosell, ja ha liderat altres documentals als barris de Torre-romeu i Ca n’Oriac. Treballarà, com és habitual, amb Santiago Fletcher a la càmera i edició. Jaume Pont, actual president del Teatre Sant Vicenç, s’ha afegit a l’equip com a assessor i guionista. L’associació de veïns, que compta amb un ample fons documental–, també ha aportat material per a la realització de la peça. La veu en off serà, un cop més, la del periodista Toni Ruiz, i la banda sonora serà obra del músic Toni Ten.

L’equip ja ha tancat el rodatge de les entrevistes, amb el testimoni d’una quinzena de persones emblemàtiques del barri que recullen el vessant artístic, cultural, social o comercial de la Creu Alta. “Tenim unes 15 hores de gravacions, el muntatge costarà molt”, exposa Rosell. Durant els primers mesos del 2024 s’enregistraran gravacions d’exterior. L’estrena es farà al Teatre Sant Vicenç, en un acte obert al públic amb una doble efemèride: el 120è aniversari de l’annexió de la Creu Alta a Sabadell i el que Sabadell serà capital de la cultura catalana el 2024.

Una mirada al passat

L’any 1772 un masover de Mas Canals, Josep Camps, va decidir obrir un establiment comercial al barri que ara identifiquem com la Creu Alta. Va edificar allà on encara ningú no havia construït. Eren els orígens del barri de la Creu Alta, com recull el periodista Manel Camps i Bosser en el seu llibre La Creu Alta, un poble convertit en barri.

La Creu Alta va ser un poble que formava part del terme de Sant Pere de Terrassa, que incloïa l’actual barri i altres zones del nord de Sabadell. El carrer les Valls marcava la frontera de Sabadell. Fins que l’any 1904, la Creu Alta s’estrenava com a barri de Sabadell. És aleshores quan s’inicia el documental dirigit per Rosell.