Creix l’afluència per veure el Llaminer: “És una bogeria”

Només cal fer un tomb per la plaça del Doctor Robert cada tarda de desembre per adonar-se del fenomen de masses que ha suposat el Llaminer a Sabadell. Com un ‘rockstar’ sabadellenc a punt de presentar els guitarristes i la resta de membres de la seva banda en ple concert, el personatge nadalenc per excel·lència a casa nostra desperta la bogeria col·lectiva en un indret que s’omple de famílies d’arreu per viure en directe el Calendari d’Advent.

Fonts municipals van apuntar l’any passar a un balanç al voltant de 150.000 visitants en l’entorn de les finestres a la façana de l’Ajuntament. Una xifra que, enguany, el consistori espera que encara sigui més alta, obligant a un desplegament de mitjans major perquè l’experiència dels presents sigui satisfactòria. Tot i la previsió d’experimentar un augment de públic, el consistori no valora un canvi d’ubicació i normalitza les cues que es viuen a la zona. “Quan anem a Port Aventura i a Disney es fan cues i pagues. Hi ha molts passis -7 diaris- i no és cap problema que durant 20 minuts s’acumuli tanta gent“, precisa l’alcaldessa, Marta Farrés, que considera que no es tracta d’un volum de persones insostenible.

Visitants d’altres municipis vallesans

“Quan tenim una tarda lliure, hi anem. Potser ja hi hem passat quatre o cinc dies. Avui toca! Però de vegades els hem de frenar, perquè no s’hi pot anar sempre“, explica el Marcos, veí del Centre i un dels pares que s’ha après la cançó de moda fil per randa. La gent, diu, ja espera que comenci l’espectacle del Somriu al Nadal, un altre dels grans èxits de la campanya. Des de casa, veu cada tarda com el passeig queda buit durant una estona i tota una comitiva baixa cap a l’esdeveniment. Mitja hora abans, la gent ja corre a buscar lloc per veure-ho. Quan comença, relata, es buiden els comerços, que tornen a omplir-se quan finalitza la funció. Les aglomeracions encara són més grans en cap de setmana. “Quan s’acaba el xou, veus com moltes famílies van cap a l’estació a buscar el tren. És un boom“, conclou ell mateix. Entre els pares, comenten, el Llaminer ha passat a ser tema de conversa diari amb els petits de la casa.

“És espectacular. És el primer any que visitem l’acte perquè ha tingut una repercussió i ens ha sorprès la quantitat de gent que hi ha. No es pot pràcticament ni passar“, alertaven fa uns dies la Rosa i l’Antoni, veïns de Castellar que es van acostar fins a l’indret el cap de setmana. La ubicació, amb la Fira de Santa Llúcia i altres elements nadalencs, atrau les famílies, que fan temps des d’una hora abans que s’obrin les finestretes. “Som de Barberà i aquest any ja ho hem vist. Vam venir a l’encesa i hi venim sovint per la neta”, diu l’Esperanza Hernández, que celebra que els petits gaudeixen molt de l’espectacle: “Ella baixa cada dia!”, exclama.

L’expectació generada congrega a l’emplaçament famílies senceres, amb avis, fills i nets. “Ja vam venir l’any passat, però la nena encara és petita. Som de la Creu Alta i ho vam veure a Cal Balsach”, explica l’Enric Moreno, que afegeix una mirada crítica al gran desplegament. “Volem veure si realment val la pena. Ens costa molts diners i és una gran inversió”, remarca. A més, consideren que malgrat els esforços del consistori per descentralitzar la festa, els veïns de la perifèria continuen tenint menys accés a figures com el Llaminer.

Un boom sense precedents

Des del Govern local són conscients de la magnitud del ‘monstre’ creat. “En aquesta tercera edició ha quedat molt clar que la ciutat de Sabadell ha adoptat el Calendari d’Advent, el Llaminer, i tots els seus amics com una tradició imprescindible“, sosté el regidor de Cultura de Sabadell, Carles de la Rosa. Els nous elements en l’imaginari col·lectiu de Nadal a la ciutat han suposat “un abans i un després” per a la ciutat.

Enguany, a més, una de les voluntats a l’hora de planificar la campanya era la d’ampliar el radi d’acció del Llaminer. “Està clar que no només es tracta de la zona del Centre, en el districte 1. És una qüestió a tota la ciutat. En cada encesa d’arbre als barris s’ha registrat una afluència de famílies i emoció d’infants que demostra que el personatge ha arribat a tots els punts de la ciutat de Sabadell”, detecta el regidor.

Segons apunta, l’assistència de públic està sent molt superior a les edicions anteriors, esdevenint una cita imprescindible per als sabadellencs, amb una “interacció més pròxima” que ha trencat qualsevol barrera. “Ve gent d’arreu, no només de Sabadell. Això provoca un flux molt important i una dinamització clau per a Sabadell, que s’ha situat en el mapa com a ciutat de Nadal dins del territori català”, sentencia De la Rosa.