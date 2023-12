El Govern posa en marxa l’Observatori de Prevenció del Suïcidi de Catalunya, un sistema de vigilància epidemiològica del suïcidi

La mort per suïcidi s’ha convertit en un greu problema de salut pública. La nova campanya del Govern, que porta per lema “No els deixem caure en el pou del suïcidi”, posa èmfasi en la detecció per part de l’entorn de les conductes que atempten contra la pròpia vida i interpel·la a l’escolta empàtica i a demanar ajuda al telèfon 061. De fet, segons les dades registrades pel Codi Risc Suïcidi en els darrers nou anys, s’han notificat a Catalunya més de 39.000 episodis de conducta suïcida. Malauradament, cada any augmenten els casos i sobretot a partir del 2021, arran de la pandèmia de la COVID-19.

Ara bé, la notícia esperançadora és que durant el primer semestre de 2023 han baixat un 2,9% els intents de suïcidi a Catalunya respecte del mateix període de l’any passat. I això s’ha notat especialment en els casos de les dones, amb una reducció de les temptatives del 7,8% i del 10% en la franja dels 12 als 25 anys. Per contra, s’ha produït un augment d’un 9,7% de la detecció de la ideació suïcida. En aquest sentit, el conseller de Salut, Manel Balcells, assenyala que “si podem detectar la ideació, podem intervenir. Hem de fer tot el possible perquè puguem detectar precoçment”.

La detecció de la ideació suïcida permet actuar a temps i posar en marxa un protocol d’intervenció precoç. El programa Codi Risc Suïcidi està facilitant que les persones ateses per conductes suïcides a urgències sanitàries o després d’un ingrés psiquiàtric rebin una atenció ràpida postalta en la gran majoria dels casos.

Observatori de Prevenció del Suïcidi a Catalunya

Les morts per suïcidi es poden evitar i és en aquest punt, en la prevenció i la detecció precoç, on la Generalitat posa el focus. Per aquest motiu, enguany s’ha posat en marxa l’Observatori de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. L’objectiu és implementar un sistema de vigilància epidemiològica del suïcidi, de la conducta suïcida i de l’atenció sanitària als pacients i als supervivents.

Entre altres funcions, l’Observatori avalua i fa seguiment de la implementació del PLAPRESC, Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya, i també s’encarrega de dissenyar campanyes de conscienciació i prevenció adreçades a la població general o a grups específics.

Més de 12.000 consultes ateses pel telèfon de Prevenció del Suïcidi

D’altra banda, en el primer any de funcionament del telèfon de Prevenció del Suïcidi a través del telèfon 061, que gestiona el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), s’han atès 12.094 consultes sanitàries per risc de suïcidi. En un 882 de les consultes (7,29%) s’ha detectat un risc imminent de suïcidi i en 2.052 consultes (17%) s’ha detectat un risc elevat de suïcidi durant l’atenció sanitària.

Els professionals especialistes de psiquiatria, psicologia i infermeria de la Taula de Prevenció del Suïcidi dediquen un temps mitjà d’atenció sanitària de divuit minuts.

Suport en la recuperació emocional

Els suïcidis i els intents de suïcidi provoquen un gran impacte físic, psicològic, emocional i social de les famílies afectades. El Departament de Salut ofereix suport en la recuperació emocional de l’entorn de la persona que s’ha llevat la vida o que ho ha intentat. A més, s’ofereix informació d’altres recursos comunitaris de suport per part d’associacions de supervivents i de prevenció del suïcidi.

Així mateix, Salut treballa en la implementació de noves guies per a la detecció i l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en els àmbits universitari, penitenciari i de menors tutelats.

Una altra activitat destacada són les activitats formatives. Més enllà de les pròpies del Departament de Salut dirigides als professionals sanitaris, actualment s’estan realitzant i organitzant formacions amb els departaments d’Interior, Drets Socials i d’Educació (tant educació secundària com entorn universitari).

El suïcidi és una mort evitable si escoltem a les persones en risc i facilitem l’accés a una ajuda efectiva.