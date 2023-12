FOTOS | L’antic gimnàs Malibú ja és història

Aquest dissabte l’antic gimnàs Malibu ha dit ‘adeu’ per últim cop. I és que, durant el matí els operaris d’obra han acabat d’enderrocar el conegut edifici del carrer de Bosch i Cardellach, 47. Ara, a l’espai, s’obre una nova etapa. Concretament, una promoció de pisos, la primera de la promotora Ebrosa a la ciutat i que comercialitzarà Fincamps.

L’enderrocament

Les tasques d’enderrocament de l’edifici va començar al febrer. La durada prevista era d’uns tres mesos, però s’ha allargat. Segons ha pogut saber el Diari, el motiu principal ha estat la retirada de l’estació transformadora que donava electricitat a l’antic edifici, situació que ja s’ha solucionat.

Les obres al Malibú no han estat les úniques a la zona, però, ja que durant el procés també s’han enderrocat tres cases tapiades que tenia al costat -números 49, 51 i 53 i que és per on va començar l’enderroc.

El futur

El planejament urbanístic de Sabadell preveu per aquest indret la construcció d’un edifici de màxim planta baixa més dos pisos d’alçada, amb una profunditat edificable total de 18 metres. D’aquesta manera, els baixos podrien tenir pati per aprofitar aquesta profunditat. I, en tot cas, l’edifici també pot comptar amb aparcament soterrani.

Fotos Aina Torres