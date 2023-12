Treballar pel Sabadell de les oportunitats

[Lluís Matas, Portaveu de Junts i Tinent d’Alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat]

Sabadell és la capital del Vallès i la ciutat de referència per a més de mig milió d’habitants del nostre entorn més proper. Un enclavament estratègic en l’eix central de comunicació de Catalunya per carretera i ferrocarril i dins també de l’arc metropolità de Barcelona. Aquesta situació territorial priviegiada és un actiu que li atorga un protagonisme destacat en l’àmbit empresarial, econòmic i social.

Després de la bona feina feta durant el darrer mandat, els nous quatre anys que tot just acabem d’iniciar seran determinants per consolidar el lideratge de Sabadell i per donar continuïtat als projectes estratègics dissenyats i iniciats des de l’any 2019 i per impulsar-ne de nous. Des d’aquesta perspectiva i voluntat, l’entrada al Govern de la ciutat és l’opció que Junts ha triat per fer ciutat d’una manera activa i positiva, perquè volem consolidar un model de gestió basat en l’eficàcia i l’eficiència i afermar un govern més ampli i transversal, que no només respongui a la necessitat de sumar talent i representar diverses visions i sensibilitats en benefici de Sabadell, sinó que també garanteixi més estabilitat i cohesió, condicions que són necessàries per abordar els importants reptes de transformació i de progrés que avui encara la nostra ciutat.

El pacte de governabilitat que sosté l’acord entre Junts i PSC té cinc línies d’actuació amb l’objectiu de fer de Sabadell una ciutat que sigui: líder i cohesionada, neta i segura, verda i sostenible, de feina i d’oportunitats i una ciutat cívica, festiva i cultural. En diem el pacte del Sabadell del sí, perquè creiem que sí, que és possible aconseguir-ho, i perquè diem que sí a treballar-hi de ma- nera compartida des de posicions polítiques diferents, però assumint la responsabilitat i el compromís de fer-ho realitat des del minut zero.

Nosaltres hi treballarem des de la nova tinença d’alcaldia de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat i liderant les regidories de Comerç i Consum, Turisme i Projecció de Ciutat; Llicències d’activitats, Desenvolupament Econòmic i Suport a l’Ocupació i Dinamització Empresarial. Unes àrees que són clau per proporcionar una base sòlida des de la qual poder fer una gestió eficaç i les millors palanques per construir aquest Sabadell que volem. Volem potenciar i enfortir la marca Sabadell en la seva globalitat, aprofitant les fortaleses que té. Fortaleses com ara: l’Escola Superior de Disseny (ESDi) de la Universitat Ramon Llull i la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma; el Campus de medicina de l’Hospital Parc Taulí i l’escola universitària d’infermeria i instal·lacions com ara la Fira Sabadell i l’Aeroport i el seu hubi campus de formació tècnica i aeronàutica.

I tot plegat, conformant el que anomenem el Rectangle del Coneixement, un nucli generador de coneixement i recerca i un pol d’atracció de talent, empresa i ocupació. Fortaleses també com les de les nostres institucions empresarials, que són motors i generadors de dinamisme econòmic. Des de la nostra àrea d’influència, i amb l’objectiu de continuar reforçant complicitats amb els agents i les institucions socials i econòmiques de la ciutat, hi hem iniciat trobades per escoltar les seves demandes i necessitats i potenciar l’activitat econòmica i el creixement de les empreses, l’atracció i creació de noves empreses i la generació d’ocupació de qualitat. I, sobretot, amb la fortalesa que suposa tenir un teixit associatiu i d’entitats socioculturals ric i ben actiu.

És per això, precisament, que seguirem impulsant l’activitat i el turisme cultural i espor- tiu i també empresarial, reivindicant tots els nostres actius i obrint la primera Oficina de Turisme de Sabadell per donar-los a conèixer i difondre’ls. És des d’aquesta for- talesa social i cultural que tenim que esperem amb molta il·lusió la nostra Capitalitat de la Cultura Catalana del 2024. Només fa dos mesos que hem iniciat aquest nou mandat i ja hem anunciat la posada en marxa del nou museu de la ciutat, amb un clar protagonisme de la indústria tèxtil, motor històric del creixement i el progrés de Sabadell.

En aquest sentit, vull destacar que el vapor Pissit acollirà la maquinària històrica i els mostraris de l’Associació de Teòrics Tèxtils locals i que a l’antiga seu del Museu del Gas s’instal·larà la part més explicativa i el Fons Montpalau. Hi haurà diferents rutes explicatives del procés tèxtil, des que la llana arribava a la ciutat fins que anava als vapors on es filava i teixia, el mapa dels quals es podrà seguir a través de la Ruta de les Xemeneies.

La nostra història és una altra de les nostres fortaleses i ara, per fi, la podrem conèixer ben narrada i representada, a través de la mateixa ciutat. D’entre totes les actuacions que hem previst en el nostre acord de govern amb el PSC, la transformació de la Gran Via-riu Ripoll és una de les més importants per la seva transcendència i transversalitat. Des de la nostra tinença d’alcaldia i la nova regidoria que s’ha creat amb aquest propòsit donarem continuïtat a la feina feta durant l’anterior mandat. La transformació del riu Ripoll és un projecte estratègic, al qual ja hem començat a posar fil a l’agulla amb el projecte Teixint fils de vida a Sabadell, en què el riu és l’element que uneix la ciutat i la comarca, pel seu entorn fluvial, i crea un producte turístic singular i sostenible que ens donarà identitat i singularitat.

En aquest sentit, posarem una atenció especial als accessos de la ciutat cap al riu i el respecte de l’espai natural i ecològic que conforma el parc fluvial, i vetllarem escrupolosament que la instal·lació d’activitats d’impuls econòmic i esportiu sigui adaptada i respectuosa amb les característiques especials d’aquest espai. Altrament, també vull destacar que des del Govern estem trans- formant i dignificant l’entrada a la ciutat amb les obres del Portal Sud, que comportaran una millora dels serveis vinculats a l’Ae- roport i el hubaeronàutic, així com del Polígon Sud-Oest, zones d’activitat econòmica i empresarial que seran objecte d’un pla es- pecial de transformació específic.

Volem una ciutat de progrés i d’oportunitats econòmiques, perquè només així podrem ser una ciutat que no deixi ningú enrere i que aposti per la qualitat de vida, la construcció d’habitatge públic i les polítiques socials. Sabadell ha de ser una ciutat atractiva per viure-hi, estudiar-hi, treba- llar-hi i per poder-la gaudir. La nostra decisió d’entrar al govern és una oportunitat històrica d’aportar-hi una visió alternativa, un enfocament diferent per guiar la ciutat cap a un futur pròsper, en què més sabadellencs i sabadellenques s’hi sentin representats, i sense cap mena de renúncia als nostres valors, fent ciutat i fent país!