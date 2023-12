Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Arrenquem una nova setmana, amb la mirada posada ja en la celebració de Nadal. Com és habitual en aquest cap de setmana previ, la solidaritat va envair els carrers de Sabadell i la resta de municipis de Catalunya.

La Marató 2023 ha passat per Sabadell. Enguany la cita solidària estavadedicada a la salut sexual i reproductiva, situació que a Catalunya afecta 3 milions de persones i té una incidència anual de 210.905 casos. Així doncs, l’objectiu de la jornada era conscienciar a la població, sobretot al jovent, i també contemplar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la medicina i de la recerca. Durant tot aquest cap de setmana, en especial diumenge, la ciutat s’ha omplert de desenes d’activitats solidàries.

Com serà Sabadell el 2027? Ningú té una bola de vidre per fer un pronòstic, però l’alcaldessa, Marta Farrés, ja té el full de ruta per a tot el mandat. En la tradicional trobada amb la premsa per Nadal, ha ensenyat les seves cartes per als pròxims quatre anys: no es faran més equipaments, però a canvi es millorarà l’espai públic de la ciutat.

Centenars de pares Noels, gasolina i molta solidaritat. Aquest ha estat el còctel de la 7a edició de la Papanoelada. L’esdeveniment, organitzat per Moto Solidària Sabadell, recull joguines pels nens amb risc d’exclusió social, infants hospitalitzats al Taulí i donacions per a la Fundació Oncolliga. Per participar-hi hi ha dues normes ben senzilles: portar una joguina i anar disfressat de Pare Noel.

Sense miracle. El Sabadell, tot i fer una bona mitja hora inicial, ha caigut al Reino de León i acaba el 2023 a vuit punts de la permanència. Una greu errada d’Ortolá ha obert el camí de la victòria per a una Cultural Leonesa que no ha necessitat fer un gran partit per sumar els tres punts. N‘ha tingut prou amb la consistència i efectivitat per tombar l’equip arlequinat.

Compaginar esport i estudis no sempre és fàcil. Fer-ho en un país estranger encara ho és menys. Però el cas de les futbolistes vallesanes Sofia Jimeno (Sabadell) i Alexia Bermejo (Sant Llorenç Savall) ens demostra que quan hi ha esforç tot és possible.