Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

En les últimes hores l’actualitat política ha tornat a ocupar la primera plana informativa, amb novetats rellevants en diversos àmbits de la ciutat.

El Govern de Sabadell vol avançar passes en el llarg recorregut per unir l’aparcament de la plaça del Doctor Robert amb el del passeig de Manresa, encara pendent que es facin les obres per adequar-lo i poder disposar d’unes 500 places d’aparcament soterrades en ple centre de la ciutat. L’Ajuntament preveu destinar ara 755.000 euros per rescindir la concessió de Saba.

La construcció d’habitatge social a la Roureda va completar un nou pas en el ple municipal d’ahir dilluns. El Govern, amb majoria absoluta, va aprovar de forma definitiva el projecte de reparcel·lació i urbanització de la Roureda, que permetrà construir el nou Complex de Gent Gran, amb 100 habitatges, noves promocions d’habitatge social, noves places i zones verdes.

La ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar podria viure en les pròximes hores un pas clau en el progrés de la infraestructura. Segons ha avançat El Periódico, el govern espanyol ja té sobre la taula la modificació legislativa per poder signar el conveni de la infraestructura abans que acabi el 2023. Un fet que ha de permetre que el Consell de Ministres doni definitivament llum verda aquest dimarts o el pròxim 26 de desembre, abans d’entrar al 2024.

Prop d’una cinquantena de veïns del barri del Centre de Sabadell s’han vist afectats per un tall en el subministrament elèctric a primera hora d’aquest dimarts. Segons apunten fonts d’Endesa, es tracta d’uns treballs programats que se centren en l’ampliació de la infraestructura a la ciutat, amb la instal·lació d’una nova escomesa elèctrica.

Nova concentració per a protestar contra la pujada d’impostos a Sabadell. Una cinquantena de persones s’ha manifestat aquesta tarda a les portes de l’Ajuntament contra la pujada de les taxes municipals, coincidint amb la celebració del ple municipal de desembre.