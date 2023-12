Concentració contra la pujada d’impostos a Sabadell: “El 15%, que el pagui la Farrés i el seu govern”

Nova concentració per a protestar contra la pujada d’impostos a Sabadell. Una cinquantena de persones s’ha manifestat aquesta tarda a les portes de l’Ajuntament contra la pujada de les taxes municipals, coincidint amb la celebració del ple municipal de desembre. L’IBI, el principal impost que recapta l’Ajuntament de Sabadell, i el rebut mitjà de taxa de residus s’apujaran un 15%. Un increment que els ciutadans veuen “desmesurat”: “El 15%, que el pagui la Farrés i el seu govern”, exigien els manifestants.

Els manifestants han carregat contra la despesa de Nadal mentre, a l’altra banda de l’Ajuntament, el Llaminer omplia de gom a gom la plaça del Doctor Robert amb el show del calendari d’advent. També han assenyalat la compra del Museu del Gas a Naturgy per 3,2 milions d’euros. i la taxa de residus del Consell Comarcal del Vallès Occidental. “El govern del PSC i Junts no ha pres cap mesura per millorar recollida selectiva ni reduir la generació de residus i avui ho paguem amb una pujada abusiva”, deien.

ERC, Crida per Sabadell i Sabadell en Comú Podem formen part de les entitats polítiques convocants, juntament amb Moviment Popular de Sabadell, Comunistes de Catalunya, entre altres. A banda, també hi participen entitats veïnals –Moviment Veïnal del Sud, Agrupació de Veïns de Gràcia i Tots per Can Deu–.