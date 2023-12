Sis anys després de vendre la Grossa: “Aquest any la tornem a repartir”

El 22 de desembre és una data associada inevitablement a la loteria. Des de primera hora, les ràdios i televisions connecten amb el Teatro Real de Madrid, on els estudiants del col·legi de San Ildefonso repeteixen allò de “miiiiil euros” fins que, de sobte, el seu crit ens obliga a aixecar la mirada i centrar l’atenció en el número que canten. El 2018, aquesta escena es va viure a Can Rull, on l’alegria es va desfermar. La Llibreria Costa, situada a la via Alexandra, havia venut quatre dècims del primer premi, que també s’havia entregat a l’administració de l’Alcampo, a Sant Quirze.

El número de la Grossa de Nadal agraciat va ser el 3.347. Pocs minuts després del càntic, la notícia corria com la pólvora al barri. Les cròniques del dia recorden l’ambient al local de la via Alexandra, marcat per l’eufòria absoluta i el timbre del telèfon sense deixar de sonar. Allà, mirant de posar seny a la bogeria col·lectiva, hi havia la Sònia Costa i el seu marit, Jose Ramos, segona generació que regenta la llibreria sabadellenca. Va ser un premi molt repartit, esquitxant diferents localitats catalanes. A Sabadell, es va materialitzar amb quatre butlletes venudes per màquina, que van deixar més d’un milió i mig d’euros.

“Ho recordem amb molta alegria. Va ser una sorpresa increïble i de seguida ens van trucar de moltes organitzacions. Al principi ens pensàvem que era una broma!”, diu el Jose. Les notícies que veien als mitjans van activar totes les alarmes. Però l’abast real va arribar amb la trucada de la organització de Loteries i Apostes de l’Estat confirmant la notícia. Mai havien repartit un premi tan gran. “Havíem repartit milers d’euros a la travessa, però més d’un milió d’euros, mai!”, detalla. Enguany, han venut més d’un miler de números.

“Ja tinc el cava a la nevera”

Entre somriures, el Jose llança un titular. “Aquest any el tornarem a repartir”, avisa convençut, exercint de pitonís. Perquè en quedi constància, apunta al 16.633, un número que ja han esgotat i que ha anat molt buscat. Sense deixar el to de broma, ens emplaça a la celebració del divendres. “Ja tinc el cava a la nevera”, sentencia. L’esperit festiu ja sobrevola l’establiment, que l’any que ve complirà mig segle de vida.

El 2018 feia just deu anys que la grossa no queia a Sabadell. Després de l’eufòria inicial, van poder posar cara als afortunats. “Ens van venir a donar les gràcies. Sempre t’omple poder ajudar la gent d’aquí”, diu. L’èxit els va posar en el focus. “Els veïns venen més, pregunten, sents comentaris i sempre t’associen a un lloc amb sort. És bonic”, concep. “Vendre la Grossa és excepcional. Passa el temps i sempre ens ho acaben recordant”, admet.

L’ambient ara mateix a la Llibreria Costa! pic.twitter.com/6UNIzRwrZL — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) December 22, 2018

Un barri on somriu la sort

Curiosament, la sort tornava al barri de Can Rull només una dècada després que les ampolles de cava es destapessin al bar Sòcrates, a pocs metres de la llibreria. Les cròniques del dia recorden les escenes a l’establiment, que es va omplir de veïns amb ganes de celebrar. L’Anna Gámiz, la propietària del bar, havia comprat 30 de les 60 sèries de la Grossa de Nadal amb el número 32.365 a l’administració de Sant Quirze del Vallès. En pocs minuts, s’havia organitzat una barra lliure improvisada per celebrar que havia repartit 180 milions d’euros entre els veïns.

Anys després, el gener del 2020, el sorteig extraordinari d’hivern de la Loteria Nacional també es va recordar del barri, on s’havia venut el 91837, repartit íntegrament a l’administració número 10, a Can Rull.

Els precedents

A la ciutat només havia arribat el primer premi del sorteig nadalenc en dues ocasions: l’any 1969 i el 1998. En la primera ocasió, la Grossa va tocar íntegrament a la Penya Arlequinada amb el número 59.536. Vint-i-nou anys després va tornar a caure a la ciutat, aquest cop amb el número 21.856, del qual l’administració número 9, a l’avinguda de Barberà, en va vendre vint sèries.

El primer premi de la Loteria de Nadal és guardonat amb 4 milions d’euros cada sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim. L’import final a rebre, després d’impostos, serà d’uns 322.000 euros. Una quantitat que els sabadellencs esperen que torni a repartir-se a casa nostra, en una jornada en què els “miiiil euros” tornaran a ressonar en les orelles de la ciutadania.