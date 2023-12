FOTOS | Expectació i alegria en l’arribada de l’Ambaixador Reial

L’Ambaixador Reial ja és a Sabadell. L’emissari de Ses Majestats ha aterrat dimarts de Sant Esteve al migdia, en una plaça de Sant Roc plena a vessar. Les famílies s’han acostat fins a l’indret en massa per rebre la figura màgica, una de les més esperades de l’any. La rebuda multitudinària ha comptat amb elements característics de la cita any rere any. I no hi ha faltat l’esperit familiar i festiu.