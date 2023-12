Tintín prenent un cafè al carrer Sant Antoni de Sabadell

Sabadell suma per sorpresa un altre mural de Tintín. L’artista urbà internacional Werens –àlies del sabadellenc Ramon Puig– ha pintat l’icònic personatge a la cantonada dels carrers de Jesús i Sant Antoni, a la façana de la cafeteria Pont. El protagonista dels còmics del belga Hergé apareix prenent una tassa de te o cafè amb del seu amic Chang, en un mural inspirat en l’àlbum El lotus blau. Ben a prop, hi ha la icònica parella d’agents secrets Dupont i Dupond, el nom dels quals juga fonèticament amb el de l’establiment. Fidels al seu estil, un dels dos que al grafiti cau de morros.

És el tercer grafiti que Werens ha pintat de Tintín a Sabadell, finançat a mitges entre la cafeteria i per alguns integrants de l’associació tintinaire de Sabadell, Moulinsab. “És preciós veure la reacció d’alegria de la gent en veure el mural. La ciutat ja se l’ha fet seu, tothom l’estima!”, comenta Víctor Colomer, un dels tintinaires que en el seu temps lliure cerca parets i propietaris que vulguin una estampa del còmic. L’associació, que vol “difondre l’amor a Tintín” a Sabadell, para la mà a l’Ajuntament per ampliar el nombre de llocs amb murals.

El primer grafiti de Tintín a Sabadell va ser per commemorar el 50è aniversari de la traducció del còmic al català, pintat el 2014 al carrer de Sant Llorenç per encàrrec de l’associació tintinaire de Sabadell, Moulinsab. Ara bé, va desaparèixer després de l’enderrocament de la casa que contenia el mural artístic. En aquell grafit, Tintín pedalejava, també acompanyat de Milú, a davant d’un 2CV conduït pels germans Dupont i Dupond, amb la senyora Bianca Castafiore als seients de darrere.

Com a reemplaçament, l’artista urbà en va pintar un altre en un bloc de pisos de la petita plaça que hi ha a davant de la Parròquia de la Puríssima. L’aventurer i el seu inseparable Milú corren cap a una cantonada, a punt de xocar amb el capità Haddock. Setmanes després, va aparèixer una placa rebatejant l’espai –sense nom oficial– com a plaça del Tintín.