Escoltar el carrer

Hi ha decisions, i decisions. I la decisió presa sobre el Surfcity, la piscina d’onades projectada a Sant Oleguer, segur que no ha estat senzilla per al Govern municipal, que ha decidit aturar-ne la tramitació. El projecte va néixer amb polèmica pel seu impacte ambiental, paisatgístic i sonor, va generar preocupació als barris, entitats i grups de l’oposició. Sempre que arriba una nova inversió és positiu, i aquesta era una inversió destacada de 14 milions d’euros en un projecte que havia d’atraure persones a la ciutat. No obstant això, les veus en contra han anat –mai millor dit– a la contra, i la situació complexíssima que travessa el país i la ciutat per la falta de pluges no hi ha ajudat gens. L’opinió ciutadana no era aigua clara: en una enquesta que ha realitzat el Diari a la web, hem pogut veure que més d’un 80% de persones veu bé haver aturat el projecte.

En l’administració i a la vida en general és bo prendre decisions, per molt complicades que siguin i que ens suposin rectificar o canviar de posició. És el més honest i de sentit comú poder adaptar el full de ruta a la realitat que hi ha en cada moment. Tot plegat deixa una lliçó a recordar: s’ha de saber llegir el que demana el carrer, escoltar la ciutadania, i tenir la sensibilitat per donar una resposta adequada i a temps. Amb el surf i amb tot el que comporta la complexa vida de la ciutat.